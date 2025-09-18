Cemal Toy Atölyesi'nin "Tek ve Çok" sergisi 19 Eylül'de açılacak
Ressam Cemal Toy'un atölyesi ve kendisinin kurduğu Birlikte Sanatın Fatih Belediyesi destekleriyle hazırladığı "Tek ve Çok" sergisi, 19 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul
Atölyeden yapılan açıklamaya göre, Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde açılacak sergi, sanatçıların sulu boya, yağlı boya, karışık teknik, fotoğraf, karakalem ve kumaş çalışmalarını bir araya getirecek.
Serginin ismindeki "Tek", her sanatçının kendi gözü, üslubu ve vicdanını, "Çok" ise bu tekil dillerin yan yana geldiğinde kurduğu ortak zemini, çoğalan anlamı ve sorumluluğu ifade ettiği belirtildi.
Ayşegül Ekin Odabaşı'nın küratörlüğünü üstlendiği sergi, 3 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.