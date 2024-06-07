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Kültür

Çekyalı sanatçı Andrea Sulcova caz müziğinde yeni şeyler yapmak istiyor

Çekyalı 33 yaşındaki solist ve besteci Andrea Sulcova, kendisini özgür hissettiği cazla harmanladığı eserlerini, vereceği konserlerle daha çok dinleyiciye ulaştırmayı amaçlıyor.

Arif Yavuz  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Çekyalı sanatçı Andrea Sulcova caz müziğinde yeni şeyler yapmak istiyor Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Çekya'nın Prag ve Avusturya'nın Graz şehirlerindeki konservatuvarlarda öğrenim gören Sulcova, küçük yaşta babasının rehberliğinde amatör olarak müzikle ilgilenmeye başladı.

24. Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali için geldiği kentte, solist olarak eserlerini seslendiren, "Andrea Sulcova Üçlüsü" grubuyla da konser veren Sulcova, müzik çalışmalarıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Cazda en büyük hedefini gerçekleştirdi

Söz yazarlığıyla da tanınan Sulcova, konservatuvara Prag'ta adım attığını söyledi.

Çekya'daki müzik eğitiminde ya klasik müzik ya da cazın tercih edildiğini aktaran Sulcova, "Konservatuvarda benim tercihim caz oldu. Çünkü, caz müzik yaparken kendimi daha özgür hissediyorum. Dört yıl önce de müzik eseri yazıp, bestelemeye başladım. Cazda en büyük hedefim de buydu ve başardım. Kariyerimde bir müzik albümü çıkardım, ikincisini de hazırlıyorum. Kendi grubumla da ilerleyen yıllarda daha çok müzik yapmak ve konser vermek istiyorum." diye konuştu.

Sulcova, Avusturya, Almanya, İtalya, Danimarka ve Slovenya'da bulunduğunu, Avrupa'nın pek çok şehrinde konserler verdiğini dile getirdi.

Farklı kültürlere sahip insanlarla birlikte müzik yapmayı çok sevdiğine değinen Sulcova, Afyonkarahisar'da da böyle bir imkanı bulduğunu kaydetti.

Türk, Arap ve doğu meledolilerinin ilgisini çektiğini anlatan Sulcova, "Müzik tonlarında enteresan yarım sesler var. Dinlediğimde farklı hissettiriyor. Avusturya'da konservatuvar yıllarımda Türkiye'den arkadaşlarım da vardı. Arkadaşlarımın söylediği çok sayıda Türkçe müzik dinledim." dedi.

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