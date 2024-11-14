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Kültür

Çatalhöyük'ten yurt dışına kaçırılan heykelcik, Konya'ya getirildi

Konya'da, 9 bin yıl öncesine ışık tutan Çatalhöyük'ten 1960'lı yıllarda yapılan kazılar sırasında bulunarak yurt dışına kaçırılan Ana Tanrıça Heykelciği, ait olduğu topraklarda sergilenmeye başlandı.

Savaş Güler  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Çatalhöyük'ten yurt dışına kaçırılan heykelcik, Konya'ya getirildi Fotoğraf: Savaş Güler / AA

Konya

ABD'deki Shelby White koleksiyonunda bulunan heykelcik, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle yeniden Türkiye'ye getirildi.

Bir süre Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen heykelcik, ardından Konya Müzesi'nde yerini aldı.

Heykelcik, Uluslararası Kültür Varlığı Yasadışı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında, Karatay Medresesi Çini Eserler Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

Konya Müzeler Müdürü Ömer Faruk Türkan, sergi açılışı öncesi gazetecilere, Anadolu topraklarının çok özel olduğunu söyledi.

Anadolu topraklarında yaşayan uygarlıkların miras olarak bıraktığı eserleri korumanın önemli olduğunu vurgulayan Türkan, "Bugün sergimizde bir eserimiz, Çatalhötük'ten 1960'lı yılların sonunda kazılar sırasında kaçırılmış. Büyük mücadelelerle ABD'den getirildi." dedi.

Türkan, Ana Tanrıça Heykelciğinin yanı sıra, jandarma ve polis tarafından ele geçirilen bazı eserlerin de müzede sergilendiğini dile getirdi.

Konuşmanın ardından davetliler ve vatandaşlar sergiyi gezdi.

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