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Kültür

"Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" İzmir'de ziyarete açıldı

Çanakkale Destanı'nın anlatıldığı "Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" İzmir'in Seferihisar ilçesinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Cemrecan Tutar  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
"Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi" İzmir'de ziyarete açıldı Fotoğraf: Cemrecan Tutar/AA

İzmir

Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu'nda kapılarını açan sergide, askerlere ait eşyalar ile savaşta kullanılan mühimmat yer alıyor.

Müze Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, okul idarecilerinin getirdiği öğrencilere bilgi verdiklerini söyledi.

Gezici müze sayesinde 15 yılda yaklaşık 10 milyon öğrenci ve vatandaşı Çanakkale ile buluşturduklarını belirten Yürükaslan, şunları kaydetti:

"Müzemizin bize özel birçok yönü var. Çok özel olarak hazırlandı müzemiz. Bu malzemeler hem dışarıdan hem müzelerden hem koleksiyonerlerden hem de köylülerden alınan eşyalarla tam bir karma oluşturuyor. Çanakkale'nin bilinmeyen yönlerine ışık tutan malzemeler var müzemizde. Ayrıca anlatım tablolarımız bulunuyor. Her gittiğimiz yere Çanakkale'mizde yatan şehitliğimizi götürüyoruz. Hakkari'den Çukurca'ya, Van'dan Erzurum'a kadar her yere taşıdık müzemizi. Şimdi de Ege ilçelerini dolaşıyoruz. Bu hafta Seferihisar'dayız. Daha önce Urla ve Karaburun'a gittik. Bundan sonra Çeşme'ye geçeceğiz."

Gezici müze, 11 Ocak Cumartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

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