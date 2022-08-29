Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü TRT'de kutlanacak
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü için hazırlanan özel içerikler TRT'nin televizyon ve radyo kanallarında izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, bayram Anıtkabir'den canlı bağlantılar, ilk kez ekrana gelecek belgeseller, konserler ve radyo yayınlarıyla kutlanacak.
Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümüne özel çekilen "Tozkoparan İskender: Zafer" televizyon filmi yarın akşam TRT 1 ekranında olacak.
"30 Ağustos Zafer Bayramı Özel" programında ise tören birliklerinin TBMM önünden 1. Meclis binasına kadar yapacakları yürüyüş canlı yayınlanacak.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Muhafız Alayı, Jandarma, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bando Birlikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ve Tarihi Mehteran Birliğinin katılımıyla gerçekleşecek "30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Özel Konseri" canlı yayında ekrana gelecek.
Zafer Bayramı'na özel belgeseller izleyiciyle buluşacak
TRT tarafından hazırlanan "Son Taarruz" ve "İstiklal Yolu: Büyük Taarruz" belgeselleri de yarın TRT Belgesel'de izlenebilecek.
TRT 2'de yayınlanan "Tarihin Ruhu" programı, Kurtuluş Savaşı görüntüleriyle Büyük Taarruz'a hazırlık filminin özel öyküsünü ekrana taşırken, Tarih Söyleşileri de TRT 2'de yayınlanacak.
"Aslan" ile "Elif ve Arkadaşları"nın Büyük Taarruz özel bölümleri salı günü TRT Çocuk'ta minik izleyicilerle buluşacak.
"30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Özel Konseri" canlı yayını TRT Müzik ekranında olacak.
TRT Haber, Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Afyonkarahisar'da bulunan Büyük Taarruz Şehitliği ve Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'ndan gerçekleştireceği "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Yayını"nı izleyiciyle buluşturacak.
TRT Avaz ve TRT Türk ekranlarında ise "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Yayını" ile "Son Taarruz" belgeseli izleyiciyle buluşacak. TRT Kürdi ekranlarında "Çepik" programının özel bölümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne yer verilecek.
TRT radyoları da 100. yıla özel içerikler, önemli konu ve konuklarıyla dinleyicilerine seslenecek. TRT Nağme ve TRT Türkü'de "30 Ağustos Zaferi 100. Yılı Konseri" yayınlanacak.
Başta TRT FM olmak üzere bütün kanallarda canlı yayınlanan programlarda, alanında uzman konuklarla 30 Ağustos'un tarihi önemi ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili detaylara yer verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.