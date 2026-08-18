Büyük Türk şairi Bâkî doğumunun 500'üncü yılında Filistin'de anıldı

UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri 2026 programına dahil edilen Bâkî’nin 500'üncü doğum yıldönümü münasebetiyle "Osmanlı Dönemi Türk Edebiyatı: Divan Edebiyatı ve Bâkî Örneği" başlığıyla düzenlenen söyleşide Filistinli akademisyen Yunus Jaradat bir sunum gerçekleştirdi.

Jaradat'ın sunumu sonrası soru-cevap bölümünde Divan Edebiyatı ve 16'ncı yüzyılın büyük şairi Bâkî'nin hayatı, Kanuni Sultan Süleyman ile ilişkisi, şiiri, edebi mirası ve Türk kültüründeki yeri değerlendirildi.

Moderatör Tahsin Yakin ve söyleşiye katılan Filistinli edebiyatçılar, Bâkî gibi şahsiyetlerin eserlerinin Arapçaya çevrilmesi ve Arap okuyucuyla buluşturulması gerektiğini, bu vesileyle Türk-Arap kültür ve edebiyat etkileşiminin yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Söyleşide konuşan Kudüs YEE Koordinatörü Ensar Fırat da Kudüs ve Ramallah merkezlerinde iki kardeş halkın birbirini daha yakından tanıması için kültür-sanat faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Bâkî kimdir?

Divan Edebiyatı'nda şiire biçim ve içerik açısından birçok yenilik getiren ve yaşarken "Şairlerin Sultanı" anlamına gelen "Sultanü'ş-Şuarâ" unvanını alan Mahmud Abdülbâkî, Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed Efendi'nin oğlu olarak, 1526'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Bakî, medrese eğitimi konusunda devrin ünlü hocalarından ders gördü. Genç Bâkî'nin şiire olan kabiliyetini fark eden devrin alimlerinden Kadızâde Ahmet Şemseddin Efendi, şiir konusunda en büyük desteği veren üstadı olarak anıldı.

Bâkî'nin, üstadı Mehmed Efendi için yazdığı "Sümbül Kasidesi" ününü arttırırken, dönemin ünlü şairlerinden olan Zâtî'nin dikkatini çekmeyi başardı.

1555'te Nahçıvan seferinden dönen Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu kasideyle saray çevrelerine girmeyi başaran Bâkî, kadılık göreviyle Halep'e gönderilen hocası Ahmed Şemseddin Efendi'ye eşlik ederek, Halep'e gitti. 1560'ta İstanbul'a dönüşünde Şeyhülislam Ebussuud Efendi ile tanışan Bâkî, devrinde yaşadığı 4 padişah ve devlet ricali tarafından da himaye edilerek, en büyük desteği Osmanlı Devleti'nin 10'uncu padişahı Kanuni Sultan Süleyman'dan gördü.