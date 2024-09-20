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Kültür

Bursa'da "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" konseri verildi

Bursa'da müzikseverler "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" konserinde buluştu.

Fatma Nur Söğütlü  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Bursa'da "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" konseri verildi Fotoğraf: Fatma Nur Söğütlü/AA

Bursa

Osmangazi Belediyesince Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Turgay Kızıltuğ yönetti.

Gecede sahne alan Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner, şarkı aralarında Zeki Müren ile olan anılarını paylaştı.

Konserde, Zeki Müren'e ait "Gözlerin Doğuyor Gecelerime", "Dilek Taşı" ve "Unut Sevme Beni" gibi şarkılar seslendirdi.

Gecenin sonunda solistler ve koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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