Bursa'da "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" konseri verildi
Bursa'da müzikseverler "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" konserinde buluştu.
Bursa
Osmangazi Belediyesince Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Turgay Kızıltuğ yönetti.
Gecede sahne alan Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner, şarkı aralarında Zeki Müren ile olan anılarını paylaştı.
Konserde, Zeki Müren'e ait "Gözlerin Doğuyor Gecelerime", "Dilek Taşı" ve "Unut Sevme Beni" gibi şarkılar seslendirdi.
Gecenin sonunda solistler ve koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.