Dolar
26.06
Euro
28.59
Altın
1,925.80
ETH/USDT
1,871.30
BTC/USDT
30,325.00
BIST 100
6,187.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu’da etkili olan sağanak sonrası Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul girişinde su taşkını nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor
logo
Kültür

Bursa'da 4 asırlık mevlevihanenin restorasyonu tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlanan 4 asırlık Bursa Mevlevihanesi, tavan işlemeleri, ahşap oymaları ve çevre düzenlemeleriyle ilk günkü şekline kavuştu.

Cem Şan  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Bursa'da 4 asırlık mevlevihanenin restorasyonu tamamlandı

Bursa

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, kaderine terk edildikten bir süre sonra yıkılıp yerine su depoları yapılan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesini tekrar gün yüzüne çıkardı.

Pınarbaşı Mezarlığı karşısında bulunan ve 17. yüzyılda mevleviliğin önemli isimlerinden Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan yapı, aslına uygun ayağa kaldırıldı.

Semahane, türbe, meydan-ı şerif, matbah-ı şerif, dedegan hücreleri ve selamlık gibi bölümlerden oluşan yapı, özgün kimliğiyle bölgeye değer kattı. Mevlevihanenin özellikle semahane bölümündeki tavan işlemeleri ve ahşap oymaları göz kamaştırırken matbah-ı şerif bölümü, mevlevilik kültürünün tüm yönleriyle anlatıldığı bir müze olarak hizmet verecek. Dedegan hücreleri ve selamlık bölümünde de Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle uzmanlık seviyesinde musiki ve hat dersleri verilecek.

Haftalık sohbet programları, sema gösterileri, musiki ve hat dersleriyle mevlevi kültürü, tüm yönleriyle burada yaşatılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleriyle birlikte Tophane Meydanı, Zindan Kapı ve Hisar bölgesini tarih adasına dönüştürecek önemli eserlerden birinin de Bursa Mevlevihanesi olduğunu ifade etti.

Mevlevi kültürünün tüm yönleriyle anlatılacağı mevlevihanedeki çalışmaların tamamlandığını, tefrişat çalışmalarında artık sona gelindiğini aktaran Aktaş, "Burası hem Bursa içinden hem de şehir dışından büyük ilgi görecek bir ziyaret alanına dönüşecek. Gerek sohbet programları gerekse sema gösterileri, musiki ve hat dersleriyle burası sürekli hareketliliğin olduğu bir mekan olacak." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yağışlı hava salı günü etkisini kaybedecek, sıcaklık yükselecek
Sağanak nedeniyle Anadolu Otoyolu'na taşan su ulaşımı aksattı
Zonguldak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı
Kastamonu'da sağanak nedeniyle su taşkını meydana geldi

Benzer haberler

Bursa'da 4 asırlık mevlevihanenin restorasyonu tamamlandı

Bursa'da 4 asırlık mevlevihanenin restorasyonu tamamlandı

AB ülkelerine otomotiv ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 20 arttı

Belçika'dan ailesiyle tatile gelen çocuk, sahipsiz köpeğin saldırması sonucu yaralandı

Selimiye Camisi'nin restorasyonunda, dönemin inşaat teknolojisine ait yeni bilgilere ulaşıldı

Selimiye Camisi'nin restorasyonunda, dönemin inşaat teknolojisine ait yeni bilgilere ulaşıldı
Uludağ İhracatçı Birliklerinin 6 aylık ihracatı 18 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birliklerinin 6 aylık ihracatı 18 milyar dolar oldu
Selimiye'de günümüz restorasyonuna aykırı çimento harçlarının bir bölümü kaldırıldı

Selimiye'de günümüz restorasyonuna aykırı çimento harçlarının bir bölümü kaldırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet