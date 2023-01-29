Bulgaristan’da "Uluslararası Surva Festivali" 3 yıllık aradan sonra yeniden yapıldı
Bulgaristan'da başkent Sofya’nın batısındaki Pernik şehrinde 1966'dan bu yana yapılan "Uluslararası Surva Festivali", Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 3 yıllık aradan sonra yeniden düzenlendi.
Pernik
Eski pagan geleneğine dayanan festivalde, kötülükleri ve kötü ruhları kovduklarına inanılan ve korkunç maskeler giyen "kukerler" buluştu.
Festivale katılmak üzere 10 bini aşkın kişi şehre akın etti.
En çok çocukların eğlendiği festival kapsamında bellerine çanlar takan "kuker” grupları çeşitli gösteriler düzenledi. Moldova, Ukrayna, Romanya, Slovenya, Hırvatistan ve Yunanistan gibi 15 ülkeden katılımcıların gerçekleştirdiği defileler kapsamında çeşitli gelenekler sergilendi.
Gösteri yapan gruplar, seyirciler ve jürinin önünde müzikli ve çan sesi eşliğinde gürültülü performanslarla günlük yaşamı ve diğer aile geleneklerini mizahi dille anlattı.
Ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen çocuk grupları da festivale katılım gösterdi.
Bulgaristan’da farklı zamanlarda türlü adetlerle düzenlenen benzer gösterilerin grupları, Surva için her yıl Pernik şehrindeki en büyük şölende buluşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.