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Kültür

"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı

Halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 10. yılında Kırşehir'deki mezarı başında törenle anıldı.

Abdullah Yıldız   | 25.09.2022
"Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı Fotoğraf: Abdullah Yıldız/AA

Kırşehir

Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Neşet Ertaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Cenazeye katılanlar, Neşet Ertaş'ın kabrine karanfil bıraktı.

"Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, babasını, vefatının 10. yılında özlemle andıklarını söyledi.

Sevenlerinin, devlet büyüklerinin onu yalnız bırakmadığını vurgulayan Ertaş, şöyle konuştu:

"Babamızın vefatının 10. yıl dönümü. Biz her sene babamızı ziyaret ediyoruz. Bütün milletimiz burada, onu sevenler burada. Her sene gelip bizi yalnız bırakmıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Acımız her zaman taze kalıyor, geçmiyor. Ailecek birbirimize tutunarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Bizi yalnız bırakmayıp burada bulunan herkese saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Derler ya acılar paylaştıkça azalır."

Bozlak ustasının yakınları ve sevenleri, töreninden ardından Muharrem Ertaş'ın evini ziyaret etti.

Burada, katılımcılara helva ikramında bulunuldu.

Anma töreni ve ziyarete Kırşehir Vali Yardımcısı Zikri Şahin, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla çok sayıda kişi katıldı.

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