Bozdağ Film Platoları'nın yeni gösterisi "Diriliş Ateşi" bayramda ziyaretçileri ağırlayacak

Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük film platosu olan yaklaşık 200 dönümlük arazide kurulu plato, atlı gösteriler, çocuklar için oyunlar, performans ve deneyim etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Bozdağ Film Platoları, Türklerin Anadolu'ya gelişini ve burayı yurt edinişini konu alan yeni gösterisi "Diriliş Ateşi"ne hazırlanıyor.

Uluslararası Nomad Koreografi ekibinden alınan, Kazak, Rus, Oset ve Türk sanatçılardan oluşan 45 kişilik akrobat, dansçı ve stunt ekibiyle sahnelenecek gösteride, özel eğitimli atlar, kurtlar, şahin ve kartal da performansın önemli unsurları arasında yer alıyor.

"Diriliş Ertuğrul", "Kuruluş Osman" ve "Kuruluş Orhan" dizilerinin aksiyon yönetmenliğini de yapan Rahim Muradov'un genel sanat yönetmenliğini üstlendiği "Diriliş Ateşi", tarihi atmosferi, atlı akrobasi sahneleri, dans performansları, ateş gösterileri ve sahne koreografileriyle izleyicilere güçlü bir deneyim sunuyor.

Rahim Muradov, AA muhabirine, gösterinin yerli ve yabancı seyirciye yönelik olduğuna işaret etti.

Sergilenen performansın odağında Türk kimliğinin bulunduğunun altını çizen Muradov, "Gösterimiz, atalarımızın geçtiği yolu, buralara varışını ve diriliş hikayemizi anlatıyor. Gösteride yer alan at, kurt, kartal gibi unsurların tamamı da bütün bu hikayeyi simgeliyor. Bozkırdan gelişi ve bu coğrafyadaki serüveni gösterimizde seyircimize sunacağız." dedi.

Gösterinin kendi kimliklerini yansıttığını vurgulayan Muradov, "Şu an yapay zeka dönemindeyiz. İnsan da dahil her şeyin yapay olduğu bir zamandayız. Biz ise burada gerçeğiz diyoruz. Atımız, kurdumuz, kartalımız gerçek. Hatta riskimiz bile çok gerçek. Biz seyircimize sosyalleşmeyi, benzer duyguları hissetmeyi, birlikte gülmeyi ve üzülmeyi vadediyoruz. Misafirlerimizle hep beraber canlı bir şekilde, teknolojiyi dışarıda bırakarak eskisi gibi birlikte sosyalleşip bir heyecanı yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muradov, gösterinin oldukça büyük bir ekiple icra edildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 45-50 kişilik bir ekibimiz var. Buradaki arkadaşlarımızla uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Ben Kazakistan'ın Nomad şehrinden geliyorum. Burada daha önce Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Orhan gibi yapımlarda aksiyon yönetmeni olarak görev aldım. Buradaki gösterimizi de Nomad'da beraber çalıştığımız ekibimizle birlikte hazırlıyoruz. Ekibimizde akrobatlar, koreograflar, dansçılar ve elbette hayvanlarımız var. Kurt, kartal ve at gibi önemli ve canlı hayvanlarımız gösterimizde yer alıyor."

Ziyaretçilerin beklentisini karşılamayı amaçladıklarını vurgulayan Muradov, "Ben iki unsurdan yola çıkıyorum. Bunlar, ihtiyaç ve dert. Bu tarz bir gösteriye herkesin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunun temel nedeni de yapay zekadan dolayı insanlar bu gibi gösterilerden ayrı kaldı. Buna ilave olarak, dertle dertlenmek bizim için çok önemli. Bizim derdimizi, kimliğimizi yeniden bilip anlayarak dünyaya yayılmasını sağlamak da önemli. Seyircimize en büyük vaadimiz, kim ve ne olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi hatırlatmaktır." görüşlerini paylaştı.

Bozdağ Film Platoları Turizm Koordinatörü Alper Akalpoğlu ise Bozdağ Platoları'nın Kurban Bayramı'na yeni ve güzel içeriklerle hazırlandığını söyledi.

Bayram tatilinin uzun bir zamanı kapsadığını aktaran Akalpoğlu, "Tatil boyunca her gün açık olacağız. Burada sabah 10.00'dan akşam 8.00'e kadar misafirlerimizi ağırlayacağız. Güzel bir bayram yemeği organize ettik. Yemeğimiz, her zamanki gibi geleneksel ve Türk damak tadına uygun. Misafirlerimize beğenerek deneyimleyebilecekleri güzel bir bayram yemeğini sunacağız. Bunun yanı sıra ziyaretçilerimize yepyeni ve çok başarılı bir gösteri olan Diriliş Ateşi’ni sunacağız. Buradaki amacımız, görsel şöleni bir adım daha yukarıya taşıyarak misafirlerimize sunmaktır."

Akalpoğlu, oldukça güzel dönüşler aldıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizin bizlere teveccühü çok güzel. Hem hafta içi hem de hafta sonu bayram kahvaltısı ve bayram yemeğine şimdiden oldukça yüksek talep aldık. Hafta içi okul gruplarımızla at binme, ok atma, kostümlü fotoğraf çekimi gibi etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Öğrencilerle çok keyifli vakitler geçirdik. Hafta sonları da çoğunlukla aileleri ağırlıyoruz. Ailelerimiz sabah kahvaltısıyla güne başlıyor. Sonrasında ise şu an çekimlerde kullanmaya devam ettiğimiz İnegöl Kalesi, Söğüt Çarşı, Yenişehir Çarşı, Bursa Çarşı, Bursa Kalesi gibi mekanlarımızı geziyorlar. Ardından Kayı Obası'na geldiklerinde de hem müzemizi geziyor hem de cam atölyesinde güzel bir cam performansı izleyebiliyorlar." şeklinde konuştu.

Bozdağ Film Platoları, tarihi yaşayarak öğrenme imkanı sunuyor

Bozdağ Film Platoları'nın tarihi dekorları içinde sahnelenen gösteri, Türklerin Anadolu yolculuğunu, yurt edinme mücadelesini ve 1000 yıllık destanını sahne sanatları, aksiyon koreografisi ve canlı performanslarla anlatacak.

Bayram boyunca her gün 14.00 ve 18.00'de ziyaretçilerle buluşacak Diriliş Ateşi, bayram sonrasında da sahnelenecek.

Geleneksel Türk savaş sanatları, ok atma ve ata binme gibi deneyimler, 200 dönümlük arazide kurulu platoda gün boyu sürecek aktiviteler arasında yer alıyor.

Atlı performans gösterisi "Atların Destanı" ile seyisler eşliğinde binicilik ve atla tanışma aktiviteleri, konuklara eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Anadolu mutfağından önemli yemeklerin ziyaretçilere sunulduğu platoda, "Söğüt 1299 Restoranı", geleneksel ürünlerin satıldığı çarşı, cam atölyesi, geleneksel kıyafetlerle fotoğraf çektirme ve demir dövme alanları da yer alıyor.

Platoların ziyaret edilen mekanları İnegöl Kalesi, Ürgenç Çarşısı, Marmaracık Kalesi, Yenişehir Çarşısı, Kulucahisar Kalesi, Harzemşah Sarayı, Söğüt ve Kayı Obası bölümlerinden oluşuyor.

Ziyaretçiler, interaktif etkinliklerle tarihi yaşayarak öğrenme imkanı yakalayabiliyor. Kayı Obası'nı ziyaret edenler geleneksel Türk kostümleriyle fotoğraf çektirebilirken, at binme, Türk zanaat ürünlerinin yapımını izleme ve Kayı boyu halkının günlük yaşantısını inceleme gibi faaliyetlerde de bulunabiliyor.