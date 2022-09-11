Bosna Hersek'te festival kapsamında "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimi sürüyor
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Belgesel Film Festivali'nin (AJB DOC) "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimi devam ediyor.
Sarajevo
Başkent Saraybosna'da 13 Eylül'e kadar sürecek festivalin 3. gününde, gazeteci Faris Bajric'in yürüttüğü "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimine bölge ülkelerindeki farklı medya çalışanları ve öğrenciler katıldı.
AJB DOC eğitimcisi Faris Bajric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Al Jazeera Balkanlar ve Al Jazeera Media Network'un eğitimi düzenlemekteki hedefinin insanlara cep telefonları ile çekim yapmayı öğretmek olduğunu söyledi.
Bajric, "Bu (akıllı telefonla çekim) gelecek değil tam aksine halihazırda olan bir yöntem ve çok yakında geçmişte kalacak. Amacımız medya sektörü çalışanlarının ve öğrencilerin 'mobil gazetecilik' ile tanışmasını sağlamak." ifadesini kullandı.
Bu yöntemin olumlu yanının hızlı ve ucuz olması olduğuna dikkati çeken Bajric, olumsuz yönünün ise "görüntü ve ses kalitesinin düşüklüğü" olduğunu söyledi.
"Aşk, Mark, Ölüm" belgeseli, bu akşam gösterilecek
Festivalin 3. gününde, bu akşam, 1960'lardan itibaren Almanya'ya giden Türklerin zaman içinde oluşturduğu müzik kültürü ile birlikte göçün tarihini anlattığı "Aşk, Mark ve Ölüm" belgesi seyirciyle buluşacak.
Cem Kaya'nın Mehmet Akif Büyükatalay'la ortaya çıkardığı, "Aşk, Mark, Ölüm" belgeseli, Almanya'daki Türk göçmenlerin, çocuklarının ve torunlarının yaşattığı bağımsız müzik kültürünün hikayesini, arşiv görüntüleri eşliğinde anlatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.