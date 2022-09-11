Dolar
18.24
Euro
18.32
Altın
1,717.41
ETH/USDT
1,766.90
BTC/USDT
21,565.00
BIST 100
3,521.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in naaşı Balmoral Kalesi’nden Londra’ya uğurlanıyor.
logo
Kültür

Bosna Hersek'te festival kapsamında "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimi sürüyor

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Belgesel Film Festivali'nin (AJB DOC) "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimi devam ediyor.

Ahmet Nurduhan, Aldijana Hadzic   | 11.09.2022
Bosna Hersek'te festival kapsamında "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimi sürüyor

Sarajevo

Başkent Saraybosna'da 13 Eylül'e kadar sürecek festivalin 3. gününde, gazeteci Faris Bajric'in yürüttüğü "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimine bölge ülkelerindeki farklı medya çalışanları ve öğrenciler katıldı.

AJB DOC eğitimcisi Faris Bajric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Al Jazeera Balkanlar ve Al Jazeera Media Network'un eğitimi düzenlemekteki hedefinin insanlara cep telefonları ile çekim yapmayı öğretmek olduğunu söyledi.

Bajric, "Bu (akıllı telefonla çekim) gelecek değil tam aksine halihazırda olan bir yöntem ve çok yakında geçmişte kalacak. Amacımız medya sektörü çalışanlarının ve öğrencilerin 'mobil gazetecilik' ile tanışmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

Bu yöntemin olumlu yanının hızlı ve ucuz olması olduğuna dikkati çeken Bajric, olumsuz yönünün ise "görüntü ve ses kalitesinin düşüklüğü" olduğunu söyledi.

"Aşk, Mark, Ölüm" belgeseli, bu akşam gösterilecek

Festivalin 3. gününde, bu akşam, 1960'lardan itibaren Almanya'ya giden Türklerin zaman içinde oluşturduğu müzik kültürü ile birlikte göçün tarihini anlattığı "Aşk, Mark ve Ölüm" belgesi seyirciyle buluşacak.

Cem Kaya'nın Mehmet Akif Büyükatalay'la ortaya çıkardığı, "Aşk, Mark, Ölüm" belgeseli, Almanya'daki Türk göçmenlerin, çocuklarının ve torunlarının yaşattığı bağımsız müzik kültürünün hikayesini, arşiv görüntüleri eşliğinde anlatıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı bölgesinde yeni eğitim-öğretim yılında 49 bin öğrenci ders başı yaptı
Ağustos sıcakları en çok Cizrelileri bunalttı
Diyarbakır annesi Fatma Bingöl: 9 senedir oğlumdan hiç haber alamıyorum. Oğlumu istiyorum
Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi yeniden seyrine başladı

Benzer haberler

Bosna Hersek'te festival kapsamında "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimi sürüyor

Bosna Hersek'te festival kapsamında "akıllı telefonla belgesel yapımı" eğitimi sürüyor

'Saraybosna Safarisi' 'insan avını' beyaz perdeye aktaracak

Emine Erdoğan, Bosna Savaşı'nın sembollerinden Umut Tüneli'ni ziyaret etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet