Dolar
32.28
Euro
35.03
Altın
2,338.91
ETH/USDT
3,633.50
BTC/USDT
69,146.00
BIST 100
10,207.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"BirBüyüktürİki" sergisi Artizan Sanat'ta kapılarını açtı

Fotoğrafçı Tanın Helvacı'nın Venedik'te çektiği fotoğrafların, ressam Leyla Sabah'ın çalışmalarıyla buluştuğu "BirBüyüktürİki" sergisi Artizan Sanat'ta açıldı.

Ömer Faruk Yıldız  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
"BirBüyüktürİki" sergisi Artizan Sanat'ta kapılarını açtı Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

İstanbul

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide, Helvacı'nın çektiği 21 fotoğrafın, Sabah'ın tuval çalışmalarıyla tamamlandığı iki katmanlı görsel çalışmalar, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Sabah, kendi sınırlarını zorladığı bir çalışma olduğunu belirterek, "Çünkü soyut çalışır ve soyut düşünürüm fakat var olan bir şeyi çevirmeye uğraştım. Gece gündüz bir anda çıkan fikirlerle çalışmalar 2 ay içinde bitti." dedi.

Sabah, fotoğraf üzerine resim yapma teklifinin Helvacı'dan geldiğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Kendisi teklif edince ben de kendimi denemek ve sınırlarımı genişletmek istedim. Evet ben soyut resim yapıyorum fakat burada, 'Somuttan soyuta nasıl kayabilirim? ve 'Fotoğrafın özelliğini yok etmeden nasıl var olabilirim?' gibi sorunlarla yüzleştim. Kendimi, fotoğrafla resmi karşılaştırırken buldum." şeklinde konuştu.

"İki ayrı disiplin bir araya geldi ve farklı bir çalışma çıktı"

Helvacı ise 10 yıldan fazladır Venedik Karnavalı'na gittiğini söyleyerek, "11. kez Venedik Karnavalı'na gittim. Orada modelleri çekiyorum ve çektiğim fotoğrafları zaman zaman sergi haline getiriyorum. Daha sonra Leyla Hanım ile tanıştım. Leyla Hanım, benim fotoğraflarıma kendi fırçasıyla yeni bir boyut kazandırdı. Fotoğraflarım daha orijinal hale geldi." ifadelerini kullandı.

Çalışmaları çok başarılı bulduğunu kaydeden Helvacı, "Fotoğrafla resim, tarih boyunca birbiriyle yarış halinde oldu. Burada ise iki ayrı disiplin bir araya geldi ve farklı bir çalışma ortaya çıktı." dedi.

Sergi, 11 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'i kabul etti
Bakan Yumaklı, orman yangınlarına müdahalede son durumu paylaştı
Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bayram trafiği önlemleri alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'ya gitti

Benzer haberler

"BirBüyüktürİki" sergisi Artizan Sanat'ta kapılarını açtı

"BirBüyüktürİki" sergisi Artizan Sanat'ta kapılarını açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet