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Kültür

Bilecik'teki 700 yıllık Ertuğrul Gazi Mescidi restorasyonun ardından yeniden ibadete açılacak

Bilecik'te Ertuğrul Gazi tarafından 13. yüzyılda inşa ettirilen Ertuğrul Gazi (Kuyulu) Mescidi Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyonun ardından yarın cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Sinan Balcıkoca  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Bilecik'teki 700 yıllık Ertuğrul Gazi Mescidi restorasyonun ardından yeniden ibadete açılacak

Bilecik

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ertuğrul Gazi tarafından 13. yüzyılda inşa ettirilen mescidin Osmanlıların Anadolu topraklarındaki kullandığı ilk mescit olarak kabul edildiği belirtildi.

Mescidin Sultan 2. Abdülhamid zamanında 1902 yılında yenilendiği dile getirilen açıklamada, "İlk inşa yıllarında aynı zamanda yapıya adını veren kuyudan Müslümanlar ve gayrimüslimlerin birlikte su aldığı bilinmekteydi. Eski mescitle yaklaşık aynı boyutlarda olduğu anlaşılan günümüzdeki yapı 6,10 x 6,10 metre ölçüsünde kare planlı, tek kubbeli, tek minarelidir ve kare planlı bir harim ile enine dikdörtgen planlı ve kapalı bir son cemaat yerinden meydana gelmektedir." ifadesine yer verildi.

Tarihi mescidin çatı örtüsü üzerinde bulunan yıpranmış durumdaki kurşun örtüsü sökülerek yeniden kaplama yapıldığı, dış cephede özgün dokunun ortaya çıkarıldığı, iç kısımda ise horasan sıva uygulandığı kaydedildi.

Temel çevresine drenaj sistemi yapılan mescidin minaresinin özgün görünüme kavuşturulduğu ve çevre düzenlemelerinin de yapıldığı belirtildi.

Restorasyonu tamamlanan tarihi mescidin yarın cuma namazıyla yeniden ibadete açılacağı duyuruldu.

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