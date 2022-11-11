'Benim Çağım Benim Dergim Dijital Dergi' projesinde 67 dergi okurlarla buluştu
Dijital Jenerasyon Derneğince hazırlanan, "Benim Çağım Benim Dergim Dijital Dergi" projesinde bugüne kadar 67 dergi yayınlandı.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından "Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı" kapsamında desteklenen proje kapsamında, başta İstanbul olmak üzere, bu yıl farklı illerdeki lise ve üniversitelerden 200 öğrenci eğitim aldı. Yurt dışından Bosna Hersekli 20 öğrenci de projede bulundu.
Katılımcılar editörlük, yazı yazma, toplama ve derleme, tasarım, röportaj, araştırma yapma, tema, dosya hazırlama, içerik tasnifi ve grup çalışmaları gerçekleştirdi. Atölyelerin yanı sıra genç dergicilere, 7 gün 24 saat mentor desteği sağlandı.
"Verdiğimiz eğitimle öğrencinin uygulamasına olanak tanıyoruz"
Projeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan eğitmen Betül Ünlü Kocakoç, öncelikle projedeki katılımcılara iyi bir okur olmayı öğrettiklerini söyledi.
Kocakoç, iyi bir dergi okurunun nasıl olacağını da eğitimlerde ele aldıklarını belirterek, "Dergide tasarımlar nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir? Dergicilik bir okul mudur? Okul ise nasıl bir talebe olunur? Talebeler, neyi talep ediyor? Onları burada sorguluyoruz." dedi.
Öğrencilere bir okuma listesi hazırladıklarına işaret eden Kocakoç, şöyle devam etti:
"Yazarlar, çizerler, editörlerle beraber seminer bazında ve akademik anlamda dersler de oluşturuyoruz. Bu vereceğimiz eğitimleri birçok yerde bulabilirsiniz. Zaten online bir çağdayız. YouTube'da birçok şey var. Fakat bizim farkımız şu, verdiğimiz eğitimde öğrencinin uygulamasına olanak tanıyoruz. 300'ü aşkın dergimiz var. Öğrencilerimizin tasarladığı, yazdığı, ekip kurarak oluşturduğu bu dergiler, aldıkları bilgileri harmanladıkları, kendilerinden bir şey katarak bizdeki bilgilerle dönüştürdükleri bir mecra oluyor. Özellikle edebiyat fakültelerinde bahsedilen 'Dergi bir okuldur ve yazarlığa dergilerden başlanır.' sözünden yola çıkarak, burada gerçekten bir okul oluşturuyoruz."
"Hiç dergi okumamış öğrencilerle Sisli Gürgen dergisini çıkardık"
Kocakoç, projeyle öncelikle düşünen, araştırma yapan, araştırma bulgularını harmanlayarak yeni değerler üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Öğrencilere asla bir sınırlama yapmıyoruz. 'Şu alanda dergi çıkarabilirsiniz.' demiyoruz. Alanımız çok geniş. Gezi, çocuk edebiyatı, kültür, sanat ve müzik içerikli dergi çıkaran öğrencilerimiz var." diye konuştu.
Çevrim içi devam eden eğitimlerin İstanbul dışındaki şehirlere de ulaşma imkanı sağladığını aktaran Kocakoç, "Belki de hiç dergiyle, kitapla tanışmamış çocukları, gençleri gerçek bir okulla buluşturduk. Bugün okuduğumuz okullar elbette bize bilgi katıyor. Ama bu bilgiler sınırlı ve bir müfredat ile ilerliyor. Burada öğrenciye, 'Sen sadece bilgiyi alan kişi değilsin, bilgiyi aldıktan sonra harmanlayan, harmanladıktan sonra bilgini aktarıp, öğretecek yegane değerli bir varlıksın.' mesajını veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Betül Ünlü Kocakoç, Ordu'nun Akkuş ilçesinden daha önce hiç dergi okumamış öğrencilerle "Sisli Gürgen" adlı bir dergi çıkardıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Süreli yayınlardan haberi olmayan öğrencilerle bir ekip kurarak bu dergiyi oluşturduk. Dergicilik Okulu'ndan çok fazla destek aldım, bu noktada. Burada ben önce iyi bir okur, bir dergi inceleyicisi oldum. Belli bir donanımım vardı ama içeride çok şey öğrendim. 'Sisli Gürgen', bu yüzden Dergicilik Okulu'nun çok önemli başarılarından biridir. Çünkü kırsal kesimde, yaşadığı yerden memnun olmayan birçok öğrencinin, önce yaşadığı yeri okumasına, okuduklarını aktarmasına, içselleştirmesine, bulunduğu yeri sevmesine vesile olan bir dergidir." değerlendirmesinde bulundu.
"İyi bir hikaye yazmanın, söyleşi hazırlamanın püf noktalarını anlattık"
Proje eğitmenlerinden yazar Şeyma Subaşı, yaklaşık 7 yıldır dergi camiası içerisinde aktif olduğunu dile getirerek, "Daha çok söyleşi türünde çalışmalarla bu alana başladım. Kendim aynı zamanda Butimar Edebiyat Dergisi'ni çıkarıyorum ve farklı merkez dergilerde de söyleşi, hikaye, eleştiri türlerde yazılarım yayınlanıyor." dedi.
Bu dönem projeye katıldığını ve öğrencilerin heyecanlarına şahit olduğunu dile getiren Subaşı, şu bilgileri verdi:
"İyi bir hikaye yazmanın, söyleşi hazırlamanın püf noktalarını anlattık. İçeriklerimizi örnek yayınlanmış metinlerle zenginleştirdik. Burada çıkardığımız 'Yerden Yüksek' adlı çocuk edebiyatı dergisi, çok başarılı çalışmalarımızdan bir tanesiydi. Genç bir öğrencimizin seri bir şekilde çıkarmaya devam ettiği bir dergi aynı zamanda. Tabii dergicilikte periyot, yani bir derginin bir ay ya da iki ayda bir yayınlanması önemli. Bu anlamda 'Yerden Yüksek' olumlu bir imaj çiziyor."
Subaşı, Dijital Dergicilik Okulu'nda bugüne kadar çok sayıda derginin hazırlandığını aktararak, "Gün geçtikçe yeni dergilerimiz yayınlanmaya devam ediyor. Sayı artıyor ve bu zamana kadar 7 bin 200'ün üzerinde eser üretildi. Aynı zamanda Bosna Hersekli öğrencilerimize de projede İngilizce eğitim verildi. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Gelecek sene dernek olarak 5. yılımıza girmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
"Burada gördüğüm şeyler, kendi hayal dünyamın kağıda dökülmesiydi"
Daha önce dergicilik okulunda öğrenci olan bu yıl eğitim veren Zeynep Vatansever, okula ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Alanında uzman kişilerle görüşmeye başladıktan sonra aslında bizim belki de hayalimizde olan kişilerle iletişim kurmuş olduk. Öğrendiğim şeyleri öğrencilere aktarmış oldum ve şunu fark ettim ki öğrenmekten ziyade bir şey öğretmek de insana çok şey katıyor. Öğrencilerimizden geri dönüşler alıp, kendimi ilerlettiğimi söyleyebilirim. Benden yaşça büyüklere de burada eğitim vermiş oldum. Bu benim için büyük bir şans. Yani yaş farkı gözetmeksizin burada birbirimize aktarım yapmış oluyoruz."
Proje katılımcılarından sosyal bilgiler öğretmeni Senanur Ertürk, öğretmen arkadaşlarıyla "Hayati" adlı eğitim ve kültür dergisi çıkardıklarını belirterek, "İsmini özellikle seçtim. Çok anlamlı bir isim. 'Hay' yaşam, 'ati' gelecek demek. 'Hayati' de gelecek yaşam demek. Bu anlamda gençlerimize, öğrencilerimize, velilerimize bilgi vermek konusunda bir dergi çıkarmaya çalışıyoruz. Eğitim hakkında söyleyecek sözü olanları dergimize yazar olarak da bekliyoruz." şeklinde konuştu.
Lise 11. sınıf öğrencisi Şeyma Büyükaydın, dergicilik okuluyla liseye başlarken tanıştığını vurgulayarak, şunları aktardı:
"Kendi yazdığım şiir, hikayeleri öğretmenlerime gösteriyor ve yarışmalara gönderiyordum. Dijital Dergicilik Okulu'yla bunları somut bir şekilde elime almam nasip oldu. Burada yeni arkadaşlar edindim. Ekiple beraber çalışmanın önemini öğrendim. Hale Fanzin olarak 10 sayı bir dergi çıkardık. Burada gördüğüm şeyler, kendi hayal dünyamın kağıda dökülmesiydi. Devam eden süreçte derginin çıkmasını gördükçe mutlu oluyoruz."
Elanur Mevlüde Özgül de hazırladığı dergiye ilişkin, "Okumak, yazmak ve hayal kurmak aslında birçoğumuzun hayatını oluşturan temel unsurlardan. Dergi de derlemek anlamında ve aslında içimizde var olan bir olgu. Ben, bunu bu okulda keşfettim. Bu okulda duygularımızı, düşüncelerimizi, çizgilerimizi bir ürün haline getirdik. Ben de kendi ekibimi kurarak Fikirgah dergisini çıkardım. Her çıkardığım yeni sayıda mutlu ve gururlu oluyorum." dedi.
Çizer Sümeyye Torun ise hikayelerini okurlara resimle aktarmak istediğini söyleyerek, şöyle konuştu:
"30'dan fazla eserim var. Bunların 20 tanesini dergilere gönderdim. Askerlerle alakalı çizimler yapıyorum. İnsanlara askerlerimizin neler yaptığını anlatmak istiyorum. Yaptığım çizimler daha çok illüstrasyon alanına giriyor. Grafik tasarım okumak istiyorum. Yaşadığımız bu çağda insanlar, insan olduklarını unutmuş gibi. Ben de eserlerimle bunları onlara anlatmak, bazen de eserlerime bakarak gülümsesinler, düşünsünler istiyorum. Bu anlamda dergicilik okulunun bana hikayemi resme dönüştürme konusunda çok faydası oldu. Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum."
Dijital Dergicilik Okulunda 4 yıl içinde 1039 öğrenci dergicilik eğitimi aldı ve çıkarılan dergilerde 2 bin 684 genç yazar ve şairin eserleri okurla buluştu.
Genç Dergiciler Kulübü'ne alınan alınan başarılı öğrencilere danışmanlık hizmeti verilmeye devam ediyor. Aynı zamanda katılımcılar yeni dergiler çıkararak, eğitimlerini pekiştiriyor.
Kulüpte yer alan öğrencilerin bir kısmı ise popüler ve önemli dergilerin yazar kadrosunda yer almayı başardı.
Dergicilik Okuluna "www.dergicilikokulu.com" adresinden ön başvuru yapılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.