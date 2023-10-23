Dolar
28.06
Euro
29.83
Altın
1,976.69
ETH/USDT
1,680.90
BTC/USDT
30,703.00
BIST 100
7,783.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız
logo
Kültür

Batı Trakya Türklerinin mücadelesine odaklanan "Sadık Ahmet" filminin çekimleri sona erdi

Yapımı MCG Film Medya, yapımcılığı Mahmut Cüneyt Göz tarafından üstlenilen "Sadık Ahmet" filminin çekimleri tamamlandı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Batı Trakya Türklerinin mücadelesine odaklanan "Sadık Ahmet" filminin çekimleri sona erdi

İstanbul

Batı Trakya Türklerinin mücadelesini dünyaya duyuran Dr. Sadık Ahmet'in hayat hikayesini anlatan film, gelecek yıl vizyona girecek.

Proje tasarımı ve kreatif yapımcılığı Muhammet Usta'ya, senaryosu Mert Dikmen'e ait filmin yönetmen koltuğunda Hakan Yonat oturuyor. Filmde, oyuncu Turgay Aydın'ın canlandıracağı Dr. Sadık Ahmet'in adalet arayışında geçen mücadelesi seyircilerin dikkatine sunulacak.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı
TASS Genel Müdür Yardımcısı Gusman: Türkiye ve Rusya gibi bazı ülkeler enformasyon saldırısı altında
İstanbul'da "Dezenformasyon Döneminde Haber Ajanslarının Rolü" paneli düzenlendi
AFAD'da Filistin'e insani yardım çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı
İletişim Başkanı Altun: İsrail-Filistin çatışmasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz kritik bir rol oynamakta

Benzer haberler

Batı Trakya Türklerinin mücadelesine odaklanan "Sadık Ahmet" filminin çekimleri sona erdi

Batı Trakya Türklerinin mücadelesine odaklanan "Sadık Ahmet" filminin çekimleri sona erdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet