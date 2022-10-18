Başkentteki Afrika Kültür Evi'nde "Belgeselcinin Afrika Notları" söyleşisi düzenlendi
Başkentteki Afrika Kültür Evi'nde "Başkent Kültür Yolu Festivali" çerçevesinde yazar Abdullah Kibritçi'nin katılımıyla "Belgeselcinin Afrika Notları" söyleşisi düzenlendi.
Ankara
Kibritçi, burada yaptığı konuşmada, TRT'nin "Aile Olmak" adlı belgeselini çekerken, Afrika'da insanların kendisine yönelttiği soruları, çalışma koşullarını ve çöl yolculuğunda yaşadıkları zorlukları anlattı.
Afrika yolculuğu sırasında Çad'da, Sahra'da Ounianga adında bir bölgeye vardıklarını ve oraya giden ilk Müslümanlardan olduğunu belirten Kibritçi, Afrikalıların kendisini "Hoş geldin İstanbul" nidasıyla karşılamasından çok etkilendiğini söyledi.
Kibritçi, Sahra'nın bu kısmına daha önce hiç yabancı Müslüman gitmediğine dikkat çekerek Sahra'dan sonra ıssız Libya çöllerinin başladığını dile getirdi.
Büyük Sahra’da çok sayıda yolculuk yaptığını ifade eden Kibritçi, Ennedi Platosu’nda, Tibesti ve Borku yollarında yaşadıklarını ve Ounianga’ya giderken ıssız düzlüklerde kaybolduklarını kaydetti.
Günlerce çölde yolculuk yapıp haftalarca çölde kaldıklarını belirten Kibritçi, Ounianga’daki tek betonarme yapı olan bir camiyi ziyaret ettiklerini söyledi.
Kibritçi, kimsenin uğramadığı, elektriğin, telefon şebekesinin olmadığı sahra köyünde, cami imamının kendisine "Buraya gelen ilk Türkler sizsiniz" demesi ve ”(Prof. Dr.) Fuat Sezgin'i tanıyor musun?" sorusu karşısında çok şaşırdığını dile getirdi.
Caminin bulunduğu köydeki evlerin çamurdan ve sazlıklardan yapıldığını anlatan Kibritçi, bugüne kadar birçok ülkeyi dolaştığını ancak en çok Afrika ülkelerinden etkilendiğini belirtti.
Kibritçi, Afrika'da gündüz yol giderken, geceleri battaniyeler sererek kum üzerinde uyuduğunu kaydetti.
Burundi'nin kahraman kızı Bisibo Amani
Afrika'nın Burundi ülkesini ziyaretinde de işitme engelli 26 çocuğun kaldığı bir yetimhaneyi ziyaret ettiklerini belirten Kibritçi, yetimhaneyi Amani adlı 21 yaşlarında bir kadının hayata geçirdiğini söyledi.
Yolculuğu sırasında Amani ile tanıştığını ve hayat hikayesini detaylı şekilde "Katmandu’ya Yol Arkadaşı Aranıyor" adlı kitabında anlattığını aktaran Kibritçi, Amani'nin Burundi'de bugüne kadar yaptıklarına ilişkin şunları söyledi:
"Amani, henüz lise öğrencisiyken bir tesadüf üzerine işitme engelli gençlerle tanışıyor. İşaret dilini öğreniyor. Onların dünyasını yakından görme fırsatı elde ediyor. İşitme engelli kadınların hayatlarındaki problemlerin farkına varan Amani, bir dernek kuruyor. Kadınlar için dikiş atölyesi açıyor.
Müslüman çocuklara da sadece kilisenin sahip çıktığını ve buna rağmen çok zor şartlarda yaşadıklarını fark ediyor. Bu çocukları kurtarmak için yıllarca çalışıyor ama sonuç alamıyor. Sonunda Burundi’ye gelen Türk heyetine hikayesini anlatma fırsatı yakalıyor ve Türkiye’den gelen bağışlarla IQRA İşitme Engelliler Eğitim Merkezi’ni açıyor."
Etkinliğin sonunda Kibritçi'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Afrika Seyahatlerim" kitabı hediye edildi ve katılımcılara, Afrika kahvesi ikramı yapıldı.
Emine Erdoğan tarafından 2016'da Ankara'da kurulan Afrika Kültür Evi, kültürel diplomasinin en önemli örneklerinden birini oluşturuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.