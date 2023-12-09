Başkentte yağışa rağmen 19. Ankara Kitap Fuarı'nda ziyaretçi yoğunluğu
Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'na gelen vatandaşlar, yağışa rağmen uzun süre kapı önünde bekledi.
Ankara
ATO Congresium'da gerçekleştirilen ve 1 Aralık'ta kapılarını ziyaretçilerine açan fuarda, 500'ü aşkın yazar, okurlarıyla buluşuyor.
Yazar ve eleştirmen Gülseren Budayıcıoğlu'nun onur konuğu olduğu, konuk ülkenin Güney Kore olarak belirlendiği fuarda, hafta sonunda da yoğunluk oluştu.
Başkentte etkili olan yağışa aldırmayarak fuar kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturan ziyaretçiler, içeri girebilmek için bir süre bekledi.
Gencinden yaşlısına her kuşaktan ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, kitabevlerinin stantlarının önünde de kalabalıklar oluştu.
Fuar, yarın akşama kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.