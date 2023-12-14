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Kültür

Başkentte "100 Yılın Ses Tüneli" Cumhuriyet'in 100. Yılı Dijital Deneyim Sergisi açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "100 Yılın Ses Tüneli" Cumhuriyetin 100. Yılı Dijital Deneyim Sergisi Ankara Cer Modern'de açıldı.

Mümin Altaş  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Başkentte "100 Yılın Ses Tüneli" Cumhuriyet'in 100. Yılı Dijital Deneyim Sergisi açıldı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Sergi, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, toplum hafızasında iz bırakan gelişmeleri ve önemli isimleri konu alıyor.

Açılışını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un gerçekleştirdiği, 1923-2023 yıllarını içeren ve yüzyıllık döneme katkı sağlayan değerli isimleri ve önemli olayları tarihsel anlatıya dönüştüren sergi Türkiye'nin ilklerini ve enlerini kapsıyor.

Türkiye'nin siyasi ve iktisadi gelişimini aktaran sergi, Türkiye'nin sanayiden teknolojiye, eğitimden spor ve sanata tüm alanlarındaki başarılarını irdeliyor.

Sergide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği atılımlar, uluslararası başarılar, ikinci yüzyıla güçlü hazırlanış sürecini de aktarıyor.

"100 Yılın Ses Tüneli’" Sergisi'nde Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne kadar yaşanan önemli siyasi ve toplumsal anlar başarılar ve antlaşmalar yer alıyor.

Sergide Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı konuşmasından, Adnan Menderes'in ilk kez seçimle Başbakan olduğu dönemden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan seçilmesi gibi Türkiye’nin tarihi dönemlerine yön veren önemli olaylar yer alıyor.

Aynı zamanda sanat, spor, bilim alanlarında kazanılan uluslararası başarılar, akademik çalışmalar, filmler ve şarkılar "100 Yılın Ses Tüneli’" Sergisi'nde vatandaşlarla buluşturuluyor.

Sergide cumhuriyetin ilk yüzyılının hikayesi, iktisat, icraatlar, sanat, bilim ve spor gibi alanlarla anlatılırken, ikinci yüzyıl için de geçmişe bakarak geleceği tahayyül eden yapay zeka teknolojisi kullanılıyor.

Sergide Kelimeler, Anılar, En Önemli Anlar ve Yüzler" bölümleri yer alıyor. Yapay zeka ile küresel ve bölgesel liderlik, akıllı şehirler, teknoloji, savunma sanayi, yerli ile milli, sürdürülebilirlik ve teknopark gibi kavramlar güçlü Türkiye'nin ikinci yüzyılını tasvir ediyor.

Sergi 20 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

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