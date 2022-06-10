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Kültür

Başkentin kültür yolundaki ödüllü etkinlikte 'sanat aşkına' koşulacak

Başkent Kültür Yolu Festivali'nin son gününde "Sanat Aşkına Koş" sloganıyla kültür koşusu düzenlenecek.

İsa Toprak   | 10.06.2022
Başkentin kültür yolundaki ödüllü etkinlikte 'sanat aşkına' koşulacak

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığınca festival kapsamında bu yıl ilki gerçekleştirilecek Başkent Kültür Yolu Koşusu, pazar günü 5 kilometrelik festival güzergahında yapılacak.

Bin kişilik kontenjan ayrılan koşu, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden başlayacak ve CSO Ada Ankara'da son bulacak. Katılmak isteyenler "https://www.ceoevent.com.tr/baskent-kultur-yolu-kosusu-katilim-formu" adresinde yer alan formu dolduracak.

Etkinlik için form dolduranların 40 liralık giriş ücreti ödeyeceği yarışma için katılımcılara tişört, göğüs numarası, madalya ve kumanyanın yer aldığı kit verilecek.

Koşu için başvuruda bulunanlar kendileri için hazırlanan kitleri yarın 10.00-18.00 saatleri arasında CSO Ada Ankara'dan teslim alabilecek. Yaşı 18 ve üzerinde olanların katılabileceği koşunun startı 12 Haziran Pazar günü saat 9.30'da verilecek.

"Sanat Aşkına Koş" etkinliğinde kadın ve erkek kategorisinde birinci olanlar 7 bin 500, ikinciler 5 bin, üçüncüler ise 2 bin 500 liralık ödülün sahibi olacak.

Katılımcılar, etkinliğe ilişkin detaylara "https://www.baskentkulturyolu.com/etkinlikler/sanat-askina-kos" adresinden ulaşabilecek.

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