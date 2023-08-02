Başka Sinema seçkisi, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak
ENKA Sanat, 4-25 Ağustos'ta Başka Sinema işbirliğiyle hazırladığı seçkiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
İstanbul
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, seçki kapsamında, son dönemin öne çıkan yerli ve yabancı filmler, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda "1 bilet alana 1 bilet bedava" kampanyasıyla izleyiciyle buluşacak.
Ödüllü filmlerin de yer aldığı seçki, 4 Ağustos'ta Özcan Alper'in yönettiği "Karanlık Gece" gösterimiyle başlayacak, 7 Ağustos'ta Baz Luhrmann’ın yönettiği ve Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson ile Richard Roxburgh'un oynadığı ünlü müzik ikonu Elvis Presley'in hayatını konu alan "Elvis" ile devam edecek.
Etkinlik kapsamında, 9 Ağustos'ta "Balina", 11 Ağustos'ta "Daliland", 14 Ağustos'ta "Frankenstein", 16 Ağustos'ta "Maskeli Balo", 21 Ağustos'ta "Ela ile Hilmi ve Ali", 22 Ağustos'ta "Carmen", 25 Ağustos'ta ise "Suç Bende" filmleri izleyicilerin karşısına çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.