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Kültür

Başka Sinema seçkisi, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak

ENKA Sanat, 4-25 Ağustos'ta Başka Sinema işbirliğiyle hazırladığı seçkiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

Fatih Türkyılmaz  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Başka Sinema seçkisi, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, seçki kapsamında, son dönemin öne çıkan yerli ve yabancı filmler, ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda "1 bilet alana 1 bilet bedava" kampanyasıyla izleyiciyle buluşacak.

Ödüllü filmlerin de yer aldığı seçki, 4 Ağustos'ta Özcan Alper'in yönettiği "Karanlık Gece" gösterimiyle başlayacak, 7 Ağustos'ta Baz Luhrmann’ın yönettiği ve Austin Butler, Tom Hanks, Helen Thomson ile Richard Roxburgh'un oynadığı ünlü müzik ikonu Elvis Presley'in hayatını konu alan "Elvis" ile devam edecek.

Etkinlik kapsamında, 9 Ağustos'ta "Balina", 11 Ağustos'ta "Daliland", 14 Ağustos'ta "Frankenstein", 16 Ağustos'ta "Maskeli Balo", 21 Ağustos'ta "Ela ile Hilmi ve Ali", 22 Ağustos'ta "Carmen", 25 Ağustos'ta ise "Suç Bende" filmleri izleyicilerin karşısına çıkacak.

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