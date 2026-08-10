Bakü Uluslararası Sanat Festivali 28 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak

Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Haydar Aliyev Vakfı'nın desteğiyle başkent Bakü'de gerçekleştirilecek festival kapsamında dans, tiyatro ve müziğin farklı türlerinde 20'den fazla etkinlik düzenlenecek.

Konser, bale ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra film gösterimleri, sanatçılarla söyleşiler ve ustalık sınıflarının yer alacağı festival, Azerbaycan, İngiltere, İsrail, Kanada, Monako, Rusya, ABD, Fransa ve çeşitli ülkelerden sanatçı ve yaratıcı toplulukları Bakü'de buluşturacak.

Bakü Koreografi Akademisi, Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu, Bakü Müzik Akademisi, Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası ve Azerbaycan Devlet Oda Orkestrası 28 Ekim-8 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek festivaldeki çeşitli etkinliklerde yer alacak.

BIAF'ın ana etkinlikleri, Bakü'nün önemli kültür mekanları olan Müslüm Magomayev Azerbaycan Devlet Akademik Filarmoni Salonu, Azerbaycan Milli Drama Tiyatrosu, Azerbaycan Devlet Müzikal Tiyatrosu, Haydar Aliyev Sarayı ve İçerişehir'de gerçekleştirilecek.

BIAF'ın müzik programı, Şostakoviç'in 120. doğum yıl dönümüne adandı

Festivalin müzik programı ünlü Sovyet besteci Dmitri Şostakoviç'in 120. doğum yıl dönümüne adandı.

Etkinlikte, Azerbaycan ile özel bağları bulunan Şostakoviç'in eserleri seslendirilecek, yine bestecinin eserleri üzerine hazırlanan multimedya projeleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Bakü'yü modern, uluslararası ve çok disiplinli bir kültür platformu olarak konumlandırmayı amaçlayan BIAF'ın, şehrin kültürel çeşitliliğini uluslararası sanat dünyasıyla buluşturması hedefleniyor.