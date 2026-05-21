Bakan Kacır: Anadolu mutfağı, dünyanın yeniden keşfettiği çevreci mutfak anlayışının en köklü örneklerinden biridir Bakan Kacır, Anadolu mutfağının sürdürülebilirlik, paylaşım kültürü ve üretime duyduğu saygıyla öne çıktığını belirterek "Anadolu mutfağı, dünyanın bugün yeniden keşfettiği çevreci mutfak anlayışının en köklü örneklerinden biridir." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında İstanbul'da düzenlenen "Bir Sofrada Miras" programına katıldı.

Sözlerine, Anadolu’nun köklü mirasını geleceğe taşımaya yönelik başlattıkları "Anadoludakiler" projesini himaye eden Emine Erdoğan'a teşekkür ederek başlayan Kacır, "Bir Sofrada Miras temasıyla, Anadolu’nun toprağını, emeğini, üretim kültürünü, mutfak hafızasını ve medeniyet birikimini sizlerle buluşturmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz." diye konuştu.

Tarih boyunca insanlığın yaşamın anlamını aradığını belirten Kacır, bu arayışın medeniyet kadar yemek kültürünü de doğrudan etkilediğini ifade ederek şunları söyledi:

"İnsanlık, tarih boyunca yaşadığı hayatın manasına ulaşmaya çalıştı. Bir taşı yontarken estetiği, sesi ritme dönüştürürken sanatı, toprağı işlerken bereketi keşfetti. Daha rafine, daha estetik, insan ruhu ile uyumlu bir medeniyet arayışı her alanı olduğu gibi yemek kültürünü de doğrudan etkiledi."

Anadolu’nun kadim medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu vurgulayan Kacır, "Bereketin, emeğin ve üretim kültürünün yurdu Anadolu, bu niteliğiyle, tarihi tatların, kokuların, sofra geleneklerinin ve lezzet hafızasının kesiştiği müstesna bir coğrafyadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, konuşmasında, bugünün dünya gastronomisinin yerel üretim, sürdürülebilir mutfak, doğal fermantasyon ve mevsimsellik gibi kavramları yeni başlıklar olarak ele aldığına dikkati çekti.

Bu anlamda Anadolu kültürünün sofraya yansıyan birikiminin çağın ötesinde bir anlayışı temsil ettiğine vurgu yapan Kacır, şunları kaydetti:

"Bereketi israf etmeden kullanan, emeği sofraya değer olarak taşıyan ve paylaşmayı bir medeniyet dili haline getiren Anadolu mutfağı, dünyanın bugün yeniden keşfettiği çevreci mutfak anlayışının en köklü örneklerinden biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürdürdüğümüz Yerel Kalkınma Hamlesi ile kültürümüzün sofraya yansımasını daha geniş kitlelerle buluşturmaya kararlıyız."

"Anadolu 1847 coğrafi işaretli ve geleneksel ürüne ev sahipliği yapıyor"

Mehmet Fatih Kacır, Anadolu’nun kendine özgü üretim bilgisi, yerel lezzetleri, geleneksel yöntemleri ve kuşaktan kuşağa aktarılan zengin mutfak mirasıyla her bölgesini yansıtan 1847 coğrafi işaretli ve geleneksel ürüne ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Avrupa Birliği nezdinde tescilli 46 coğrafi işaretli ürünle, Anadolu’nun lezzet hafızasını küresel ölçekte güçlü biçimde temsil edildiğini vurgulayan Kacır, bu mirasın korunması ve tanıtılması için verilen destekler hakkında şunları söyledi:

"Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz eliyle, bugüne kadar mutfak mirasımızın korunması ve tanıtılmasına yönelik 381 projeye 1,4 milyar lira destek sağladık. Saygıdeğer Hanımefendi'nin öncülüğü ve himayelerinde yürüttüğümüz Anadoludakiler projemizle de yerel üreticimizin emeğini görünür kılmak, Anadolu’nun özgün değerlerini markalaştırmak ve kadim birikimimizi yeni nesillere bir kalkınma hikayesi olarak aktarmak üzere adım attık."

Projelerin, Anadolu’nun toprağındaki saklı bereketi, üretim bilgisini ve kuşaktan kuşağa aktarılan maharetleri görünür kılmayı amaçladığını söyleyen Kacır, bu kapsamda, yerel ürünleri, geleneksel üretim yöntemlerini, zanaatları ve mutfak mirasını bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, proje kapsamında ülke çapında düzenledikleri "Anadoludakiler" pazarları ile yerel ürünleri, geleneksel becerileri ve mutfak mirasını daha geniş kitlelere ulaştırıldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu döneminde New York Türk Evi’nde gerçekleştirdiğimiz sergiyle, Anadolu’nun binlerce yıllık zanaatını, dokumasını, el emeğini ve kültürel hazinelerini dünya sahnesine taşıdık. '81 İl 81 Ürün Programı'yla şehirlerimizin kendine has lezzetlerini, zanaatını ve üretim birikimini geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Hafızamıza ve geleceğimize değerli katkılar sunan 'Anadoludakiler' belgeseliyle Anadolu’nun dört bir yanındaki zanaatkârlarımızın ve üreticilerimizin kutlu emeğini, alın terini ekranlara taşıyoruz. 'Anadoludakiler Nişanı' akreditasyon programımızla yöresel özgünlüğünü koruyan, geleneksel üretim bilgisini yaşatan, kalite, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği ölçütlerini karşılayan ürünleri pazara sunacağız."

"Bir Sofrada Miras" temasıyla düzenlenen programa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kacır, etkinlik alanında yer alan Rumeli, Şark, Karadeniz, Yörük, Bereketli Hilal, Sıfır Atık ile Kardeşlik ve Birlik sofralarıya Anadolu'nun büyük mirasının farklı renklerini bir araya getirdiklerini vurguladı.

"Her bir sofra ortak mazimizi ve aynı sofrada buluşma kültürümüzü güçlü biçimde yansıtıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Her bir sofra, Anadolu’nun farklı coğrafyalarında şekillenen üretim kültürünü, misafirperverlik anlayışını ve asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan lezzet hafızasını temsil ediyor. Aynı zamanda 1000 yıllık bir arada yaşama irademizi, ortak mazimizi ve aynı sofrada buluşma kültürümüzü güçlü biçimde yansıtıyor." dedi.

Kacır, "Anadoludakiler" projesinin, toprağın bereketini üreticinin emeğiyle, kadim üretim bilgisini çağın imkanlarıyla ve kültürel mirası güçlü bir markalaşma vizyonuyla buluşturan bir kalkınma yolculuğu olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Bu yolculuğu milletimiz ile el ele yürüyecek, toprağımızın binlerce yıllık hikayesine, gönül coğrafyamızın yankılanan sesine kulak vermeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda ortak hafızamızı tazeleyecek, geçmişin izlerini bugünün renkleriyle bir araya getirmeyi sürdüreceğiz. Kültürlerin iç içe geçtiği, dillerin ve inançların büyük bir ahenkle buluştuğu coğrafyamızın saklı hazinelerini gün yüzüne çıkarmaya, korumaya ve gelecek nesillere güçlü bir miras olarak aktarmaya devam edeceğiz. Anadolu’nun bereketini, emeğini ve kadim üretim bilgisini üretime, istihdama ve ihracata dönüştüreceğiz. Zenginliği, çok kültürlü yapısı ve asırlara dayanan birikimiyle Türk mutfağı, bu vizyonun en kıymetli unsurlarından biri olarak ülkemizin tanıtımına ve dünyayla kurduğu bağlara değer katmaya devam edecek."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sözlerini 5’inci Türk Mutfağı Haftası’nın ülkeye, kültür ve gastronomi dünyasına, yerli ve yabancı ziyaretçilere hayırlı olmasını temenni ederek tamamladı.