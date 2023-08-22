Bakan Ersoy, yeni sezonda DT'de sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatrolarında (DT), yeni sezonda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi aldı, kostüm hazırlık çalışmalarını inceledi.
Ankara
Ersoy'u DT Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'ne gelişinde DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı karşıladı.
Karadağlı, Bakan Ersoy'a ekim ayında perdelerini açacak DT'de sahnelenecek temsiller hakkında bilgi verdi.
Yeni sezonda giyilecek kostümlerin hazırlık çalışmalarını da inceleyen Ersoy, DT Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen oyuncu seçimlerini de izledi.
Ersoy, sanatçılara başarı dileğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.