Dolar
38.01
Euro
41.30
Altın
3,030.75
ETH/USDT
1,964.00
BTC/USDT
84,144.00
BIST 100
9,246.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tokat Artova Adalet Sarayı Temel Atma Töreni"nde konuşuyor
logo
Kültür

Bakan Ersoy: Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl 11 eserin restorasyonunu tamamladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 11 vakıf eserinin restorasyonunu tamamladığını ve 377 vakıf eserinde ise restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Bakan Ersoy: Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl 11 eserin restorasyonunu tamamladı

Ankara

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin hem can kaybına hem de manevi mirasın zarar görmesine yol açtığını belirtti.

Devletin güçlü iradesi ve milletin dayanışma ruhu sayesinde bu etkileri hızla ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl 11 eserin restorasyonunu tamamladı. 377 vakıf eserinin de restorasyonunu titizlikle sürdürmektedir. Depremden zarar gören ve asırlardır milletimizin sarsılmaz inancını simgeleyen camilerimiz ile vakıf eserlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz."

Bakan Ersoy, Gaziantep'te bulunan Alaüddevle Camisi'nin restorasyonunun tamamlanarak ibadete açılmasının da milletin birlik ve beraberlik ruhunun bir nişanesi olarak umut verdiğini aktardı.

Ecdattan miras kalan vakıf kültürünü ve medeniyet değerlerini yaşatmak adına yapılan çalışmaların bir vefa borcu olduğunu dile getiren Ersoy, restorasyon sürecinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklamaları yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı
Debisi yükselen dere, Van Gölü kıyılarında renk değişikliğine yol açtı
Bakan Bolat: İhracat, finansman, istihdam için sektörlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz
TİHEK'ten İBB'ye 30 yaş üstü öğrencilerden fazla alınan ulaşım ücreti için "ayrımcılık" cezası

Benzer haberler

Bakan Ersoy: Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl 11 eserin restorasyonunu tamamladı

Bakan Ersoy: Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl 11 eserin restorasyonunu tamamladı

Depremde sınıfı geçen çelik yapılara talep artıyor

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 41 köy evi depremzedelere teslim edildi

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Yeni evlerine kavuşan depremzedeler ramazan coşkusunu komşularıyla paylaşıyor

Yeni evlerine kavuşan depremzedeler ramazan coşkusunu komşularıyla paylaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet