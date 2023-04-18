Dolar
19.40
Euro
21.25
Altın
1,998.16
ETH/USDT
2,109.60
BTC/USDT
30,318.00
BIST 100
5,033.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Trabzon 2028 Vizyon Toplantısı”nda konuşuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki seçim irtibat bürosu açılışında konuşuyor.
logo
Kültür

Bakan Ersoy, Cumhuriyet Müzesi'nde 23 Nisan dolayısıyla açılan sergileri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Müzesi'ndeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan sergileri ziyaret etti.

İsa Toprak  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Bakan Ersoy, Cumhuriyet Müzesi'nde 23 Nisan dolayısıyla açılan sergileri ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Ersoy, müzeye gelişinde "Z Kuşağının Kaleminden Tarih, Kültür, Sanat", "Bir Küçük Tebessüm" ve "Bir Hayalin İnşası Dijital Enstalasyonu" sergilerine ilişkin bilgi aldı, çocuklarla sohbet etti.

Ziyaretinin ardından sergilere ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Ersoy, daha çok kurumsal ve resmi görünümlü fotoğraflarına alışık olunan Atatürk'ün gülümseyen fotoğraflarından bir sergi oluşturduklarını söyledi.

Sergide, Atatürk'ün özellikle son döneminde çocuklarla çekilmiş fotoğraflarının yer aldığını belirten Ersoy, daha önce görülmemiş fotoğrafların da ilk kez sergilendiğini anlattı.

"Z Kuşağının Kaleminden Tarih, Kültür, Sanat" sergisinin de sanat tarihine meraklı genç yeteneklerin çizdiği resimlerden oluştuğunu bildiren Ersoy, arkeolojik noktaların gençlerin gözünden nasıl yansıtıldığının bu sergide görülebileceğini dile getirdi.

Yapay zeka ile Atatürk ve çocuk kompozisyonu oluşturuldu

Cumhuriyet Müzesi bahçesindeki Sığınakta da Atatürk ve çocukları bir araya getiren dijital bir sergi hazırlandığını aktaran Ersoy, bu sergi için de arşivlerinde bulunan Atatürk'ün 1000 fotoğrafını ve belli sayıda da çocuk fotoğrafını taratarak yapay zekadan yorumlamasını istediklerini anlattı.

Bakan Ersoy, "Çocuklarla Atatürk'ü farklı dönemlerde farklı kompozisyonlarla resmetmesini istedik yapay zekadan. Resmin kompozisyon içeriklerini biz yüklüyoruz. Bizim yüklediğimiz şekilde farklı dönemlerde farklı kompozisyonlarda geleceği de içeren fotoğraf çalışmaları yaptı." diye konuştu.

Yapılan çalışmada yapay zekadan 30 çıktı alındığı, bunlardan 20'sinin seçilerek sergi için hazırlandığı bilgisini paylaşan Ersoy, "soluksuz izlenecek" 12 dakikalık bir çalışmanın ortaya çıktığını kaydetti.

Beraberindeki çocuklara hangi fotoğrafı beğendiklerini soran Ersoy, kendisinin de geleceğe merakından dolayı fütüristik fotoğrafları beğendiğini belirterek, "Ben de ilk fırsatta çocukları getireceğim, sergi bitmeden." dedi.

Sergiler, 27 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisini öğrenciler ziyaret etti
Selimiye Camisi Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor
Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik, teröristlerin Zap'taki mağarasına girdi
Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgelerinde 50 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı
Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Bakan Ersoy, Cumhuriyet Müzesi'nde 23 Nisan dolayısıyla açılan sergileri ziyaret etti

Bakan Ersoy, Cumhuriyet Müzesi'nde 23 Nisan dolayısıyla açılan sergileri ziyaret etti

"AKM Çocuk Festivali" başladı

"Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk-Çocuk Dergileri Sergisi" açıldı

Cumhuriyet Müzesi, 23 Nisan'da üç farklı sergiyle misafirlerini ağırlayacak

Cumhuriyet Müzesi, 23 Nisan'da üç farklı sergiyle misafirlerini ağırlayacak
Cengiz Çekil'in en kapsamlı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu

Cengiz Çekil'in en kapsamlı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu
Ödüllü keman ustası, Almanya'da katılacağı sergi için mesaisini sürdürüyor

Ödüllü keman ustası, Almanya'da katılacağı sergi için mesaisini sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet