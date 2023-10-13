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Kültür

Bakan Ersoy, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kentin tarihi görüntüleriyle kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü, kentin tarihi görüntülerinin yer aldığı video ile kutladı.

İsmet Karakaş  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Bakan Ersoy, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kentin tarihi görüntüleriyle kutladı

Ankara

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtuluş Savaşı'mızın karargahı, ulusumuzun yürekli mücadelesinin simgesi, Ankara'mızın başkent oluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal ve istikbal uğruna canlarını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Arşivi'nin Ankara'ya ilişkin görüntülerinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

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