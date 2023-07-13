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Kültür

Bakan Bak, 18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı.

Fatih Çakmak  | 13.07.2023 - Güncelleme : 13.07.2023
Bakan Bak, 18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde. Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, "muzekartgns.com" adresi üzerinden başvuru yaparak dijital kartlarını oluşturacak ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacak.


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