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Kültür

Bahamalar bayraklı iki kruvaziyerle Bodrum'a 1960 yolcu geldi

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" ve "Seabourn Encore" adlı kruvaziyerlerle Muğla'nın Bodrum ilçesine 1960 yolcu getirildi.

Ali Ballı  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Bahamalar bayraklı iki kruvaziyerle Bodrum'a 1960 yolcu geldi

Muğla

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metre boyundaki Resilient Lady, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

Akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek gemide, ağırlıklı ABD ve İngiliz uyruklu 1468 yolcu ile 1086 personel bulunuyor.

Çeşme Limanı'ndan gelen 180 metrelik Seabourn Encore isimli gemide de ABD, Çin ve İngiliz uyruklu 492 yolcu, 424 personel yer alıyor.

Geminin gece saatlerinde Simi Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

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