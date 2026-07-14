Ayla Turan ve Kemal Tufan'ın heykel sergisi Bodrum Golf Club'da sanatseverlerle buluştu Çağdaş heykel sanatçısı Ayla Turan ve Kemal Tufan'ın eserlerinden oluşan heykel sergisi "Sculpture Journey", Bodrum Golf Club'da sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'de ilk kez bir golf kulübünde, çağdaş sanat sergisi ile genç sanatçıların üretimini destekleyen sürdürülebilir bir sosyal fayda modeli aynı çatı altında hayata geçirildi.

İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle kulübün ev sahipliğinde açılan sergide, Ayla Turan'ın 8, Kemal Tufan'ın ise 3 eseri olmak üzere toplam 11 heykel yer alıyor.

Sanatçılar, dernek aracılığıyla kurulan bu iş birliği kapsamında, eserlerini sergilemek için normal koşullarda talep edilen sergileme bedelinden feragat ederek projeye destek veriyor.

Serginin küratörlüğünü, Bodrum Golf Club Danışma Kurulu Üyesi, sanat danışmanı ve aynı zamanda İyilik İçin Sanat Derneği Proje Koordinatörü olan sanatçı Aslı Özok üstleniyor.

"Genç sporcular ve sanatçılar desteklenecek"

Sergiye dair AA muhabirine açıklamada bulunan Bodrum Golf Club Yönetim Kurulu Başkanı Merter Özay, golf sahasında sanat eserlerine yer vermenin hem kulüp hem de Bodrum için önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

Doğa, spor ve sanatı bir araya getiren serginin ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu belirten Özay, "Sculpture Journey" sergisi kapsamında elde edilen gelirle bir heykel sanatçısının üretimine destek sağlanacağını ifade etti.

Özay, bundan sonraki süreçte de sanatın her dalından etkinliklerin kulüpte düzenleneceğini aktararak, "Heykel, resim ve müzik olacak. Mutlaka genç sporcular ve sanatçılar da desteklenecek." dedi.

Sergi, 1 Kasım'a kadar açık olacak

İyilik İçin Sanat Derneği Kurucu Başkanı Kamuran Selin Bozkurt da sergiyle Türkiye'de ilk kez bir golf sahasında sanat ile sosyal sorumluluğu bir araya getirdiklerini anlattı.

Dünyada golf kulüpleri ile sanatın sıkça buluştuğuna işaret eden Bozkurt, projenin uzun yıllara dayanan dostluk ve güven ilişkisi sayesinde kısa sürede hayata geçirildiğini belirterek, sergiyle golfle ilgilenmeyen sanatseverleri de kulüpte ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Bozkurt, derneğin 11. yılına girdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilirliğe oldukça önem veriyoruz. Her çarşamba yaptığımız atölye ziyaretlerinde 11 yıl içerisinde 570.'sine gelmiş bulunduk. Kurduğumuz tüm projeler de her yıl tekrar ediyor. 'Sculpture Journey' de ilk yılında. Dolayısıyla her yıl farklı sanatçılarla bu projemizi, yine içerisinde bir heykel sanatçısına üretim imkanı sağlayarak devam ettirmeyi planlıyoruz."

Serginin koordinasyonunu Magnum Opus'un üstlendiğini aktaran Bozkurt, sanatseverlerin randevu alarak golf sahasındaki heykelleri 1 Kasım'a kadar ziyaret edebileceğini sözlerine ekledi.

Bodrum Golf Club, heykel parkına dönüştü

Sanatçı Ayla Turan da Kemal Tufan ile ilk kez aynı sergide buluştuklarını dile getirerek, Bodrum Golf Club'da düzenlenen projenin golf sahasını bir heykel parkına dönüştürdüğünü söyledi.

Serginin genç heykel sanatçılarının üretimine katkı sağlamayı amaçlayan sosyal sorumluluk yönüyle de önem taşıdığını ifade eden Turan, ayrıca sergide farklı malzeme ve formlarla çocuk temalı ürettiği heykellerinin yer aldığını ve eserlerin golf sahasının doğal yapısıyla uyum içinde sergilenmesinin izleyicilere farklı bir deneyim sunduğu görüşünü paylaştı.

Kemal Tufan ise golf sahasında düzenlenen serginin heykel sanatını daha geniş kitlelerle buluşturduğunu belirterek, Ayla Turan ile ilk kez aynı sergide yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Projenin genç heykel sanatçılarına destek sağlaması bakımından da anlamlı olduğunu söyleyen Tufan, "Umarım daha ileriki yıllarda da bu tür projeler devam eder biz de her zaman desteğimizi sanatçı olarak sunarız." dedi.

Tufan, sergide açık alanın ölçeğine uygun büyük boyutlu heykellere yer verdiklerini belirterek, girişte yer alan "Ruhun Yolculuğu", doğayla bütünleşen "Cage Clouds" ve deniz minaresi formundan esinlenerek paslanmaz çelikten ürettiği eserlerini beğeniye sunduğunu aktardı.

Sanat yolculuğu sürdürülebilir bir modele dönüşüyor

"Sculpture Journey" sergisi yalnızca mevcut seçkiyle sınırlı kalmayacak. Oluşturulan model kapsamında, her yıl bir genç heykel sanatçısının üretim sürecine destek verilmesi hedefleniyor.

Böylece Bodrum Golf Club, yalnızca sergilere ev sahipliği yapan bir kurum olmanın ötesine geçerek sanat üretimine doğrudan katkı sağlayan sürdürülebilir bir destek platformu oluşturuyor.

Her yıl desteklenecek genç sanatçı, Bodrum Golf Club Danışma Kurulu Üyesi ve sanat danışmanı Aslı Özok tarafından belirlenecek. Bu yaklaşım sayesinde kulübün sanat programında süreklilik, nitelikli küratöryal yaklaşım ve kavramsal bütünlük korunurken, genç sanatçıların üretim süreçlerine uzun soluklu katkı sunulması amaçlanıyor.

Ayla Turan ve Kemal Tufan sergisiyle hayata geçirilen bu model, bir golf kulübünde sanat sergisini genç sanatçıların üretimini destekleyen sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesiyle bir araya getiriyor. Sergideki eserlerin satış süreçleri ise Magnum Opus tarafından yürütülecek.

Sanat ve doğayı aynı atmosferde buluşturan sergi, 1 Kasım'a kadar randevu ile Bodrum Golf Club'da ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.