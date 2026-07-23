Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılına özel koleksiyon eseri okuyucuyla buluşacak

Demirören Yayınları tarafından hazırlanan eser, Ayasofya'nın Bizans döneminden günümüze uzanan tarihini, mimarisini ve kültürel mirasını bilimsel kaynaklar, zengin arşiv belgeleri, özgün fotoğraflar, gravür ve minyatürler eşliğinde ele alıyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan çalışmada daha önce yayımlanmamış fotoğraflara da yer veriliyor.

Metinleri Yüksel Yücel tarafından kaleme alınan eserde, Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'un fethiyle Ayasofya'yı camiye dönüştürmesi yer alırken, 24 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeniden ibadete açılması, yakın tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Koleksiyon eser, yarın itibarıyla çevrim içi satış platformları ile seçkin kitabevlerinin raflarında okuyucuyla buluşacak.

Alanında uzman isimlerin katkılarıyla tek ciltte bir araya getirilen eserin takdim yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takdim yazısında, eserin Ayasofya'nın asırlara yayılan hikayesini, mimari zarafetini, manevi derinliğini ve medeniyet mirasını gelecek kuşaklara aktarma gayesiyle hazırlandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'un fethiyle birlikte Ayasofya-i Kebir Camii, insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından birine şahitlik etmiş mübarek bir mabed olarak yeni bir hüviyet kazanmıştır. 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'a muzafferane girişinin ardından harap ve bakımsız durumda bulunan bu eser, kısa zamanda ihya edilerek İslam'ın manevi sancağı altında yeniden hayat bulmuştur. Fetih ile birlikte camiye tahvil edilen Ayasofya, çağ açıp çağ kapatan büyük zaferin remzi, fethin mührü ve medeniyetimizin en ihtişamlı nişanelerinden biri haline gelmiştir."

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yalnızca bir ibadet mekanı değil, milletin tarih şuuru, medeniyet iddiası, inanç kudreti ve fetih ruhunun abideleşmiş timsali olduğunu aktaran Erdoğan, "Osmanlı sultanlarının vakfiyelerinde yer alan muhafaza ve bakım hükümleri, bu mukaddes emanete gösterilen ihtimamın en kuvvetli delillerindendir. Bugün de ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz bu aziz emaneti aynı şuur ve hassasiyetle korumayı, yaşatmayı ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmayı tarihi bir mesuliyet olarak telakki ediyoruz. Çağ açıp çağ kapatan kutlu fethin zafer nişanesi olan Ayasofya-i Kebir Camii, İstanbul'un siluetinde bütün ihtişamıyla yükselmeye ve dünya kültür mirası içerisindeki müstesna mevkisinde muhafaza etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asırlar boyunca semayı ezan sesleriyle doldurarak gönüllerde ebedi bir sada bırakan Ayasofya-i Kebir Camii, fetih ruhuna uygun olarak 24 Temmuz 2020'de millet iradesiyle yeniden asli hüviyetine kavuşmuş mukaddes bir mabed olarak yalnızca bir ibadet mekanı olmanın ötesinde insanlığın ortak vicdanına ve kültürel hafızasına ışık tutmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum."

