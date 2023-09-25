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Kültür

Ayasofya'da çekilen "Değer ve İnsan" belgeseli Diyanet TV'de izleyiciyle buluşacak

İbadete açıldığından bu yana milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, "Değer ve İnsan" belgeseline ev sahipliği yaptı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Ayasofya'da çekilen "Değer ve İnsan" belgeseli Diyanet TV'de izleyiciyle buluşacak

Istanbul

Yönetmen koltuğuna Yusuf Emre Şimşek'in oturduğu, editörlüğünü Zahit Kaplan'ın üstlendiği yapım, 13 bölüm olarak hazırlandı.

Her bölümde ayrı bir değerin işlendiği belgesel dizisinde, merhamet, samimiyet, dürüstlük, adalet ve paylaşma gibi temel insanlık erdemleri, alanında önemli isimler tarafından anlatıldı.

Değerler eğitimi konusunda referans kabul edilebilecek yapımda konuşmacılar arasında, Alev Alatlı, Sadettin Ökten, İsmail Hakkı Aydın, Nurullah Genç, Nevzat Tarhan, Savaş Barkçin, Ender Saraç, Yücel Arzen, Esat Kabaklı, Ahmet Murat Özel, Beşir Ayvazoğlu, Mustafa Kara ve Ömer Öztürk yer alıyor.

"Değer ve İnsan" belgeselinin çekimleri ayrıca Ayasofya dışında İstanbul'un önemli medreseleri ve tarihi mekanlarında da çekildi.

"Merhamet" başlığıyla ilk bölümü bu akşam yayınlanacak yapım, her pazartesi saat 21.00'de Diyanet TV'de izleyiciyle buluşacak.


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