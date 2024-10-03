Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi'nden öğrencilere kampanya
Türkiye'nin ilk deneyim müzeleri Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi, öğrenciler için kampanya düzenledi.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı her iki müze, kapılarını yıl sonuna kadar çocuklara ve gençlere indirimli açacağını duyurdu.
Yüksek teknolojilerin yardımıyla hayata geçirilen ödüllü müzelerde, ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerine "Gençlik Müzede" ve "Kampüs Müzede" kampanyaları sunulacak.
İstanbul Sultanahmet'teki Defter-i Hakani Binası'nda yer alan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ve İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti içindeki Efes Deneyim Müzesi'nin biletleri, 31 Aralık'a kadar hafta içi 18-24 yaş arasına, hafta sonu ise 6-18 yaş arasına yüzde 50 indirimli olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.