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Kültür

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı.

Fatih Türkyılmaz  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı

İstanbul

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilim Kurulu himayesindeki ikinci etap restorasyon çalışmasında, cami ibadete ve ziyarete açık olacak.

İkinci etap restorasyonu kapsamında, minareler dahil bütün binanın deprem güvenliği belirlenerek gerekli güçlendirme çalışmaları yapılacak.

Caminin dış cephelerinde beton harç temizliği ve cephelerde üç boyutlu tarama ile belgeleme işlemi gerçekleştirilecek.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin birinci etap restorasyonunda, II. Mehmet Türbesi, II. Selim Türbesi ve Muvakkithane'de gerekli çalışmalar yapılmıştı.

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