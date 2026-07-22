Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansının (EACEA), Venedik Bienali'ne sağladığı 2 milyon avroluk hibeyi sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı, Venedik Bienali'ne hibeyi sonlandırma kararı aldı Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansının (EACEA), Venedik Bienali'ne sağladığı 2 milyon avroluk hibeyi sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

AB Komisyonundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Komisyonun hukuki değerlendirmesi ve tavsiyesi doğrultusunda EACEA, Venedik Bienali'ne sağlanan 2 milyon avroluk hibeyi sonlandırma kararı aldı." ifadesine yer verildi.

Avrupalı vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla finanse edilen kültürel etkinliklerin demokratik değerleri koruması, açık diyaloğu, çeşitliliği ve ifade özgürlüğünü teşvik etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu ilkelere şu anda Rusya'da saygı gösterilmemektedir." değerlendirmesi yer aldı.

AB Komisyonu, Rusya'nın katılımına izin verilmesi nedeniyle Venedik Bienali'ne sağlanan 2 milyon avroluk hibenin sonlandırılması yönünde resmi olarak EACEA'ya tavsiyede bulunduklarını duyurmuştu.