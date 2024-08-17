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Kültür

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Yazarlar Birliği eski Genel Başkanı ve Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, Hacı Bayram Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Aykut Karadağ  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında vefat eden Ömeroğlu için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Ömeroğlu'nun ailesinin yanı sıra Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ömeroğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, namazın ardından omuzlara alınarak dualar eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Yakup Ömeroğlu'nun cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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