"Ateşin Renkleri" çini sergisi Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Kıztaşı Sanat'ın katkılarıyla gerçekleştirilen serginin açılış töreninde protokol üyeleri ve akademisyenler konuşma yaptı.

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuz güzel bir şehir. Burada sadece coğrafi anlamda bir güzellikten bahsetmiyoruz, İstanbul'u İstanbul yapan, İstanbul'u daha güzel kılan aslında kültür-sanat adamlarının ürettikleridir. Bu açıdan başta Mümine Hocam olmak üzere talebelerine ve bugün bu sıcakta bu güzelliği görmek için dostlarını yalnız bırakmayan siz kıymetli sanatseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlı etsin." dedi.

Bu tür sergilerin ve eserlerin sayısının artmasını temenni eden ve katkıda bulunanlara teşekkür eden Gül, "İstanbul'da en kıymetli şey güzelliklere sahip çıkmaktır, o açıdan yaptığınız iş çok önemli." ifadesini kullandı.

“Medeniyetimizi bir letafet medeniyeti olarak görüyoruz”

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, geleneksel sanatların son yıllarda önemli bir ihya sürecinden geçtiğine dikkati çekerek, "Burada Mümine Ateş Hocanın yaktığı ateşin, paylaştığı öğrencileriyle beraber nasıl bir kıvama geldiğini görmeye geldik hep beraber. Zevk-i selim sahibi insanlar olarak biz medeniyetimizi bir incelik, bir letafet medeniyeti olarak görüyoruz. Elhamdülillah son yıllarda geleneksel sanatlarımız çok değişik ellerin himmetleriyle, başta hocalarımız ve sponsorlarımız olmak üzere ihya sürecine girdi." diye konuştu.

Eşinin de Mümine Hoca'nın talebelerinden olduğunu dile getiren Kılıç, "Mümine hanım eski tarzlı eğitimi tatbik eden nadir hocalardan bir tanesi. Talebeleri kendisinden sadece bir sanat, bir meslek öğrenmediler insanlık da öğrendiler." görüşünü paylaştı.

“Bizim işimiz marifete iltifat etmek”

TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural ise serginin sponsorluğunu üstlendiklerini belirterek, "Bizim işimiz marifete iltifat etmek. Elbette ki işin finansal boyutu, para kazanma boyutu olacak ama medeniyetimizin önemli bir taşıyıcısı ve sanatımızın gelecek nesillere aktarılması için Mümine Hanım'la epeydir çalışıyoruz. Eserlerini dünyanın çok farklı noktalarından misafirlerimize takdim ediyoruz. Mümine Hanım ve talebelerine bu güzel hazırlıkları ve sergileri için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

“22 yıldır duygularımı çiniye yazıyorum”

Sanatçı Mümine Ateş de açılışın Mevlit Kandili'ne denk gelmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Çini yolculuğuna ve serginin ana temasına değinen Ateş, şöyle konuştu:

“Çiniyle dolu tam 22 yıllık uzun eğitim ve üretim yolculuğumun en anlamlı duraklarından birinde sizlerle bir aradayım. Nasıl ki bir yazar iç dünyasını kelimelerle kitaba döküyorsa ben de 22 yıldır duygularımı, ruhumu ve medeniyetimizin izlerini çiniye yazıyorum. Bu yazıda fırçam kalemim, renkler ise sesimdir. Birazdan göreceğiniz bu sergi sadece bir nesneler bütünü değildir, buradaki her eser, köklü bir medeniyetin hafızasıyla harmanlanmış, sembollerle yazılmış ve renklerle okunabilecek taştan bir kitaptır. Bu taştan kitabın en can yakıcı sayfasını ise Filistin'de yaşanan büyük insanlık dramına ayırdım. Atölyemde fırınladığım ancak ateşi içimizde sönmeyen 'yanık bir ayna' yerleştirdim bu sergiye. O ayna, hem Filistin'de yok olan hayatların, çekilen acıların bir yansıması hem de insanlığın bu trajedi karşısında unuttuğu vicdanıyla yüzleşeceği sarsıcı bir duraktır.”

Ateş, konuşmasında ailesine, destekçilerine ve bu sanat dilini paylaştığı öğrencilerine teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından törende konuşma yapan isimlere hediye takdim edildi. Kurdele kesilerek gerçekleştirilen resmi açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Sanatçı Mümine Ateş, davetlilere sergide yer alan eserler ve yapım süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

Çini hamurunun bin derecelik yolculuğunu konu alıyor

Mümine Ateş ve öğrencilerinin ortak emeğiyle hazırlanan "Ateşin Renkleri" sergisi, çini sanatının büyüleyici dönüşümünü sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergi, çini hamurunun fırındaki bin derecelik yolculuğunu, fırınlanma sürecini ve renklerin sırlı birer sanat eserine dönüşme yolculuğunu gözler önüne seriyor.

Özgün tasarımlardan oluşan seçkide, klasik natüralist motiflerden Selçuklu geometriğine, mistik sembollerden modern çizgilere uzanan geniş bir tezyinat repertuarı yer alıyor.

İslam sanat geleneğinin estetik derinliğini günümüze taşıyan sergi, toprağın sabrını, ateşin gücünü ve fırçanın zarafetini tek bir çatı altında birleştiriyor.

Serginin mutfağında yer alan geniş ekipte Mümine Ateş, Elif Çapraz Ünver, Elif Macit Demir, Fatma Oruçoğlu, Fatma Şentürk, Fatma Tekdemir, Fethiye Taç, Fisun Çilingir, Gülsüm Kılıç, Gülşah Desovalı, Gülten Bayat, Kevser Biradlı, Leyla Akkavak, Mehmet Bayat, Mihriban Atagül, Mümine Nur Bölücek, Nurşen Kılıçalp, Özlem Okan, Pınar Özkan, Sultan Özel Çelik, Şükran Erdem, Yaprak Özkan ve Zeynep Şeker bulunuyor.