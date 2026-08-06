Ata Demirer, "Ata Demirer Gazinosu" ile Harbiye'de sahne aldı Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, BKM organizasyonuyla 2 gün üst üste Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, Demirer, komedi ile müziği bir araya getirdiği "Ata Demirer Gazinosu" gösterisinde, Türk sanat müziğinden opera, türkü, pop, taverna ve arabesk eserlerine uzanan bir repertuvarı seslendirdi.

Taşkın Sabah yönetimindeki orkestranın eşlik ettiği gösteride yaklaşık 3 saat sahnede kalan Demirer, "Yine Saçlarda Aklar", "Satmışım Anasını", "Gündüzüm Seninle", "Şiki Şiki Baba", "Caruso", "Beyaz Zambaklar" ve "Elveda Meyhaneci" adlı eserleri yorumladı.

Programda Demirer, seslendirdiği şarkıların yanı sıra çeşitli hikayelere yer verdi.

Sanatçı, 12 Ağustos'ta Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 14 Ağustos'ta ise İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.