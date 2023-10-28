Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,782.00
BTC/USDT
34,165.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü" gösterisi yapıldı

Antalya'da, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü" gösterisi sunuldu.

Servet Tümer  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü" gösterisi yapıldı Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Antalya Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen program, Cumhuriyet'in ilanına atıfla saat 19.23'te başladı.

Antik tiyatronun tarihi atmosferindeki gösteride, 100 öğretmen ve 70 öğrenci sahne aldı.

Programda, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, buradaki konuşmasında, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak, "Gökyüzündeki dolunayın ışığı ve ay yıldızlı bayrağımızın altında Cumhuriyet'i emanet ettiğimiz gençlerimizi yetiştirecek olan öğretmenlerimizle muhteşem bir gece ve performans gördük. Elleriniz dert görmesin, Cumhuriyet'e yakıştınız sağ olun, var olun." dedi.

Etkinlik saat 20.23'te 100. yıl pastasının kesilmesiyle sona erdi.

Programa, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından İsrailli Bakan Cohen'in sözlerine yanıt
Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu
İçişleri Bakanlığından Cumhuriyet'in 100. yılına özel paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor
Bakanı Uraloğlu'dan, Elon Musk'a Gazze'ye uydu bağlantısı desteği için teşekkür

Benzer haberler

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü" gösterisi yapıldı

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü" gösterisi yapıldı

Türkiye'deki yabancı misyonlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Aziz Sancar: Türkiye'nin ikinci yüzyılı, Türk dünyasının ikinci yüzyılı olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan "5 Türk lirası" hatıra parasını tanıttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan "5 Türk lirası" hatıra parasını tanıttı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Cumhuriyetin 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Cumhuriyetin 100. yılı için hatıra parası basılmadı" iddiasını yalanladı
Atatürk'ün nüfusuna kayıtlı olduğu mahallede Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor

Atatürk'ün nüfusuna kayıtlı olduğu mahallede Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet