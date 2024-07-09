Arp sanatçısı Zeynep Öykü "Amherst Early Music" festivalinde sahne aldı
Arp sanatçısı Zeynep Öykü, ABD'de gerçekleştirilen "Amherst Early Music" festivalinde sanatseverlerle buluştu.
İstanbul
Türkiye'de ilk kez yerli arp üretimi yapan sanatçı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, konserde kullandığı enstrümanların dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılandığını aktardı.
Öykü, konserlerinde Türk üretimi arp kullanmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Dünyada bir avuç insanın çaldığı, üç sıra telli İtalyan barok arpının seyahat boyu, Bilecik Gölpazarı'nda kurduğum 'Anatolian Harps' tarafından üretildi. Şimdi ürettiğimiz ilk barok arp ile sahneye çıkmak hem keyif hem de gurur." ifadelerini kullandı.
Yurt içi ve yurt dışında yerli arp için ciddi talep olduğunu kaydeden Öykü, "Şimdiye kadar Yunanistan, Japonya, ABD ve Afrika ülkelerine arp sattık. Asya'da arp üreticisi neredeyse yok denecek kadar az. Onun dışında Suudi Arabistan ve Azerbaycan'da da pazar var. Hedefimiz Asya pazarına da girmek." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.