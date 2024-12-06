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Kültür

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde sahne aldı

Türkiye'nin önde gelen arp sanatçılarından Şirin Pancaroğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda sahne aldı.

Şilan Turp  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde sahne aldı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği "Türk Arpı Projesi" çerçevesinde Washington'a gelen Pancaroğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda kutlanan Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında, ev sahipliğini Büyükelçi Sedat Önal ile eşi Figen Önal'ın yaptığı gecede konser verdi.

Projeye ilişkin AA muhabirine konuşan Pancaroğlu, mezun olduktan sonraki ilk konserini "müzik tarihinin yönünü değiştiren" bu rezidans salonunda verdiğini, bu faaliyetin kendisi için "çok anlamlı" olduğunu ifade etti.

Pancaroğlu, dünyanın pek çok yerinde ve ABD'nin 6 noktasında gerçekleştirilen Türk Arpı Projesi turnesini, Türk müziği geleneğini arp çalgısı aracılığıyla dünyaya tanıtmak üzere hayata geçirdiğini aktardı.

Türk müziği eserlerini geçmişten bugüne gelen bir nota koleksiyonu olarak hazırladığını ve bu koleksiyonu tanıtmak üzere gerçekleştirdiği proje kapsamında bu yıl 12 ülkeye gittiğini kaydeden Pancaroğlu, nota yayınları aracılığıyla dünyanın her yerinden arp sanatçılarını Türk müziğiyle tanıştırabildiğini belirtti.

Pancaroğlu, Mezopotamya'da ortaya çıkan ve "Türk Arpı" olarak bilinen "çeng" ile 2008'den bu yana çalışmalar yaptığını dile getirerek, "bu unutulmuş çalgıyla tanışma ve onu ortaya çıkarma serüveninin, Türk müziğiyle tanışmasına vesile olduğunu" söyledi.

Olmayan bir çalgıyı yeniden üreterek çalışmalar yapmayı bir çeşit "müzik arkeolojisi" olarak niteleyen Pancaroğlu, tarihi belgelerde ve minyatürlerde geçen bu enstrümanın şu ana kadar 5 prototipinin üretildiğini, henüz tamamlanmayan çeng projesi için destek arayışlarının sürdüğünü anlattı.

Pancaroğlu, "Müziğimizi uluslararası ortamda tanıtmak benim için çok güzel bir erdem." diye konuştu.

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