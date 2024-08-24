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Kültür

Araştırma: Dolmen de Menga, Neolitik Çağ'da bilim prensibinin temelinin kavrandığını gösteriyor

Araştırmacılar, yaklaşık 6 bin yıllık olduğu tahmin edilen Dolmen de Menga Sit Alanı'nı inceleyerek Neolitik Çağ'daki insanların fizik, geometri, jeoloji ve mimari konularında "iyi bir temel anlayışa" sahip olduğunu ortaya koydu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Araştırma: Dolmen de Menga, Neolitik Çağ'da bilim prensibinin temelinin kavrandığını gösteriyor Kaynak: Science Advances

Ankara

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, Dolmen de Menga'nın muhtemel inşa süreci incelendi.

Söz konusu inceleme, yüksek çözünürlüklü lazer taramasından elde edilen verilerin yanı sıra daha önceki kazıların yayınlanmamış fotoğraf ve diyagramları kullanılarak yapıldı.

İnceleme sonucu araştırmacılar, yapıyı inşa eden neolitik dönem insanlarının fizik, geometri, jeoloji ve mimari konusunda "iyi bir temel anlayışa" sahip olduğunu ortaya koydu.

"Devasa" taşların kırılmadan alana taşınması için "özel dikkat" gerektiğinin altını çizen araştırmacılar, taşların nakliyesi için ahşap rayların kullanılmış olabileceğini kaydetti.

Araştırmacılardan Leonardo Garcia Sanjuan, "Bu insanların üzerinde çalışacakları bir taslakları ya da bildiğimiz kadarıyla daha önce böyle bir şey inşa etme deneyimleri yoktu. Yine de anıtı yaklaşık 6 bin yıl boyunca sağlam tutacak bir şekilde devasa taş blokları nasıl bir araya getireceklerini anladılar." ifadelerini kullandı.

Sanjuan, "en azından temel bilim anlayışına sahip olmadan" bunun mümkün olmadığını kaydetti.

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