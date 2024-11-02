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Kültür

Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde yapılacak çalışmalar için acele kamulaştırma kararı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi Çevre Düzenleme Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Yıldız Nevin Kasım  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde yapılacak çalışmalar için acele kamulaştırma kararı

Ankara

"Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yer alan Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi Çevre Düzenleme Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya Gazipaşa Güneyköy Mahallesi Nohut Yeri ve Cırlavuk mevkilerindeki bazı taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca acele kamulaştırılacak.

Taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilecek.


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