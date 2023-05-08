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Kültür

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon 110 bini aştı

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon 110 bin 800 kişiye ulaştı.

Ayşe Yıldız  | 08.05.2023 - Güncelleme : 08.05.2023
Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon 110 bini aştı

Antalya

Valilikten yapılan açıklamaya göre, turizm sezonuna hızlı başlayan kentte farklı ülkelerden gelen turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.

Geçen sene 1 Ocak-7 Mayıs'ta hava yoluyla 1 milyon 456 bin 652 turistin ziyaret ettiği kente, bu yılın aynı döneminde yüzde 45 artış kaydedilerek 2 milyon 110 bin 800 misafir geldi.

Turizmde rekor yılı olan 2019'un aynı döneminde 1 milyon 910 bin 675 turistin geldiği Antalya'da sezon hareketlendi.

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