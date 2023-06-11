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Kültür

Antalya'nın turistik ilçeleri Kurban Bayramı'nda çifte bayram yaşayacak

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla rezervasyonların arttığı Antalya'nın turistik ilçelerinde turizm sektörü çifte bayram yaşamaya hazırlanıyor.

Mustafa Kurt, Talip Demirci, Ayşe Yıldız, Fatih Hepokur  | 11.06.2023 - Güncelleme : 11.06.2023
Antalya'nın turistik ilçeleri Kurban Bayramı'nda çifte bayram yaşayacak

Antalya

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, her bütçeye uygun tesisleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin tatil için tercih ettiği Antalya, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin tercihi oluyor.

Günler öncesinden iç pazar için hazırlıklarını tamamlayan işletme sahipleri, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından rezervasyonlarda yoğunluk yaşamaya başladı.

Kent merkezindeki hareketliliğin yanı sıra Gazipaşa'dan Kaş'a kadar sahil bandındaki turistik ilçelerde yoğunluk yaşanması bekleniyor.

Bazı tesislerde netleşen rezervasyonlarla doluluk şimdiden yüzde 100'e ulaştı.

"Tesislerin yüzde 100 dolacağını düşünüyorum"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda bekledikleri 9 günlük tatil kararının turizmcileri mutlu ettiğini söyledi.

Tatile, sektörün de vatandaşın da ihtiyacı olduğunu ifade eden Dahaoğlu, şunları kaydetti:

"Bizleri arayıp soranlar vardı ama tatilin kaç gün olacağıyla ilgili belirsizlik, tatilcileri karar alamamaya yönlendiriyordu. Tatil kararının açıklanmasının ardından telefonlarımız çalmaya, açıkta kalan rezervasyonlar yapılmaya başlandı. Bayram tatilinde ilçedeki tesislerin yüzde 100 dolacağını düşünüyorum. Avrupa ve Rus turizminin de etkisi olmaya başladı. Dolu dolu bir tatil geçireceğimize inanıyorum. Bu bizler için beklenen bir can suyu oldu. Tatilden sonra da Avrupa ve Rus turistlerin ilgisinin devam edeceğini düşünüyorum."

Kaş'ın plajları tatilcileri bekliyor

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da ilçenin butik turizm konsepti, denizi, kumsalı, plajları, işletmeleri ve doğasıyla önemli tatil destinasyonlarından biri olduğunu dile getirdi.

İlçede, Kaputaş, Patara gibi ünlü plajların bulunduğunu hatırlatan Ulutaş, "Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamayı bekliyoruz. Bayramla beraber ilçedeki doluluk en üst noktaya ulaşacak." dedi.

"Erken rezervasyon avantajlarından yararlanabilirler"

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Dinçer Sarıkaya ise tatilini 3-4 güne sıkıştırmak istemeyenler için 9 günlük tatil kararının avantaj sağladığını belirtti.

Okulların da tatil olacağını hatırlatan Sarıkaya, "İç pazar için belirli kontenjan ayırmıştık, tatilin duyurulmasının ardından rezervasyonlar hareketlendi. Turizmciler olarak iç pazarın hareketliliğine önem veriyoruz. Erken rezervasyon avantajlarından yararlanıp, hem bayram hem sonrası için tatillerini organize edebilirler." diye konuştu.

Sarıkaya, geçen sene Kemer'de 2,5 milyonu aşkın yerli ve yabancı turistin tatil yaptığını dile getirerek, bu yıl beklentilerinin de üzerinde bir sezon olacağına inandıklarını kaydetti.

"Bayram döneminde yüzde 90 doluluğu yakaladık"

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Cengiz Haydar Barut da bayram tatili kararının rezervasyonları canlandırdığını ifade etti.

Doluluk oranının iyi olduğuna işaret eden Barut, dış pazarın da geçen yılın üzerinde rakamlarla devam ettiğine dikkati çekti.

Titreyengöl Sorgun turizm bölgesinde hizmet veren bir otelin Genel Müdürü Önder Yurtseven de bayram tatilinin iç pazara önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Rezervasyonların netleştirildiğini aktaran Yurtseven, "İç pazarda hareketlilik başladı. Rezervasyonlarda bayram döneminde yüzde 90 doluluğu yakaladık. Son haftada daha da hızlanacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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