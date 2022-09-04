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Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Mahallesi’nde sahile yakın bir bölgede orman yangını başladı
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Kültür

Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi'ndeki kazılarda sona yaklaşıldı

Antalya'nın simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde yapılan kazılarda yeni buluntulara rastlandı.

Ayşe Yıldız   | 04.09.2022
Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi'ndeki kazılarda sona yaklaşıldı

Antalya

Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen, uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü kazı çalışmalarında, Hıdırlık Kulesi'nin güney kısmında falezlerden denize inen merdiven basamakları buluntusuna ulaşıldı.

Kazı çalışmalarında sona gelinen bölgede, detay çalışmalarının da tamamlanmasıyla çevre düzenlemesine geçilecek.

Öte yandan, kazı çalışmalarında şu ana kadar 1927'de yapılmış buz fabrikasının makine dairesi ve depolama alanlarına ait temel, su kanalları ve duvar kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Hamam kalıntısı olduğu tahmin edilen alanda ısıtma sistemi ve kanal kalıntıları bulundu.

Detay çalışmalarında geometrik desenli taban mozaikleri ile balıksırtı pişmiş toprak yer döşemesine ulaşıldı. Hıdırlık Kulesi'nin kuzey kısmında yürütülen arkeolojik kazılarda ise kale suru kalıntıları ortaya çıkarıldı.

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