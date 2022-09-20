Dolar
18.32
Euro
18.27
Altın
1,664.82
ETH/USDT
1,348.00
BTC/USDT
19,027.00
BIST 100
3,277.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Antalya'nın özgün mimarisiyle bilinen tarihi 'düğmeli evleri' restore ediliyor

Antalya'nın İbradı ilçesinde mimari tarzından dolayı "düğmeli ev" olarak adlandırılan 40 yapı restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Süleyman Elçin   | 20.09.2022
Antalya'nın özgün mimarisiyle bilinen tarihi 'düğmeli evleri' restore ediliyor Fotoğraf: Süleyman Elçin - AA

Antalya

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Ormana Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında restorasyon çalışmalarının devam ettiği alanı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinleyen Yazıcı, inşası sırasında iskele olarak kullanılması için dışarıda bırakılan ahşap kısımlarının düğmeye benzetilmesi nedeniyle "düğmeli ev" olarak adlandırılan tarihi yapılardaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Yazıcı'ya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Serap Sevgi ile eşlik eden Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi, Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ve 40 evin tamamının proje kapsamında iyileştirildiğini söyledi.

Mahallede kablo hatlarının yer altına alındığını anlatan Karabayram, "Çalışmalar artık son etaba geldi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy da çalışmaları takip ediyor. Valimizin talimatıyla tarihi yapıların önüne evin hikayesini, kimlerin yaşadığını anlatan birer kütük yerleştireceğiz. Bölgeye gelen binlerce turist tarih sarmalında geziyormuş gibi hissedecek." dedi.

Karabayram, ilçede bulunan 160 yıllık olduğu tahmin edilen ve "polisin konağı" olarak bilinen tarihi yapının da restore edileceğini kaydetti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti
Avcılar’da İBB'nin altyapı çalışması sırasında su borusu patladı
Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincinin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Antalya'nın özgün mimarisiyle bilinen tarihi 'düğmeli evleri' restore ediliyor

Antalya'nın özgün mimarisiyle bilinen tarihi 'düğmeli evleri' restore ediliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet