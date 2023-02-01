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Kültür

Antalya'da Ulusal Gastronomi Festivali'nde coğrafi işaretli ürünler sergileniyor

Antalya'da gerçekleştirilen Ulusal Gastronomi Festivali'nde coğrafi işaretli ürünler satışa sunuluyor.

Hatice Özdemir Tosun, Hatice Yerebakan   | 01.02.2023
Antalya'da Ulusal Gastronomi Festivali'nde coğrafi işaretli ürünler sergileniyor

Antalya

ANFAŞ Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen festivale, 150 firma katıldı. Gaziantep, Hatay, Erzurum, Adana, Trabzon başta olmak üzere 31 ilden coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği festival, Antalya'da yerli ve yabancı katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.

Çeşitli yarışmaların düzenleneceği etkinlikte, sıra gecesi gibi eğlenceli ve kültürel etkinlikler de sahnelenecek.

Festivali düzenleyen organizasyon temsilcisi İbrahim Oğul, Türkiye'nin değişik bölgelerinde üretilen yöresel ürünleri, Antalya'da vatandaşların beğenisine sunduklarını söyledi.

Daha önce başka illerde de fuar düzenlediklerini dile getiren Oğul, Antalya'dan sonra da Denizli'de fuarı gerçekleştireceklerini kaydetti.

Festival, 5 Şubat'a kadar devam edecek.

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