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Kültür

Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Sümer Ezgü konser verdi

Sanatçı Sümer Ezgü, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Zehra Tekeci  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Antalya Kültür Yolu Festivali'nde Sümer Ezgü konser verdi Fotoğraf: Zehra Tekeci/AA

Antalya

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, son durağı Antalya'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda Sümer Ezgü konseri gerçekleştirildi.

Ezgü, burada yaptığı konuşmada, bu tür festivallerin bölgelerin özelliklerinin yaşatılması açısından önemli olduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Konserde Türk Halk Müziğinin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer veren Ezgü, İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistin halkı ve Cumhuriyet'in 100. yılı için özel eserlerini seslendirdi.

Ayrıca Ezgü ve zeybekler sahnede Serenler Zeybeği oynadı.


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