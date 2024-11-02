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Kültür

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Zehra Tekeci  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında kentte bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki "Kaçış Yok" sergisini ziyaret etti.

Bakan Ersoy'a ziyaretinde eşi Pervin Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve kamu kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, Bakan Ersoy'a sergiye ilişkin bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Bakan Ersoy ve beraberindekilerin katılımıyla Muratpaşa ilçesindeki tarihi Saat Kulesi önünden Antalya'nın simge yapılarından Hadrian Kapısı'na kortej yürüyüşü düzenlendi.

Anadolu Ateşi ekibinin şovuyla başlayan korteje, vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de eşlik etti.

Bando takımının hareketli şarkıları eşliğindeki kortejde, jonglör ve gösteri ekiplerinin renkli sunumları yoğun ilgi gördü.

Yürüyüşün ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler Hadrian Kapısı'nda başlayan Art Meydan etkinliğini ziyaret etti, ressam ve resim meraklılarıyla sohbet etti.

Bakan Ersoy, daha sonra Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde ziyarete açılan dünyaca ünlü sanatçı Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" sergisine ve "Pablo Picasso Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisine ziyarette bulundu.

Sergideki eserlere ilişkin Bakan Ersoy ve ziyaretçilere serginin Yardımcı Küratörü Marcus Graf bilgi verdi. Sergi, yerli ve yabancı ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü.

Antalya Kültür Yolu Festivali, 10 Kasım'a kadar devam edecek.

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